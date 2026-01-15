Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Erik ten Hag laat zich uit over Wout Weghorst: "Bel jij hem vast"

Bjorn
Erik ten Hag en Wout Weghorst in 2023
Erik ten Hag en Wout Weghorst in 2023 Foto: © BSR Agency

Erik ten Hag begint volgende maand als technisch directeur van FC Twente. Hij zal zich vanaf de volgende transferperiode met het aankoopbeleid van de Tukkers gaan bemoeien.

Tijmen van Wissing van RTV Oost sluit niet uit dat Ten Hag aanklopt bij Wout Weghorst, die hij al eerder naar Manchester United haalde en nu een aflopend contract heeft bij Ajax. Van Wissing vraagt aan Ten Hag of hij de 33-jarige spits al gebeld heeft.

"Tijmen, ik begin pas op 1 februari", houdt Ten Hag bij de persconferentie zijn kaarten voor de borst. Volgens Van Wissing moet je soms het ijzer smeden als het heet is. "Nou, bel jij hem vast", lacht Ten Hag. "Maar natuurlijk heb ik daar straks een hele bepalende rol in, maar wij gaan het hier samen doen. Maar zoals gezegd gaan we op 1 februari beginnen en dan gaan we de boel bekijken, van daaruit gaan we keuzes maken."

Ook Hans Kraay junior ziet Weghorst na dit seizoen wel naar FC Twente komen. "Maar over al dit soort keuzes gaan we ons over buigen", reageert Ten Hag bij ESPN. Hij houdt wel van de Ajax-spits. "Door zijn wilskracht. Maar dat is een totaal ander aspect dan dat hij hier wel of niet speelt. Ik heb Wout als speler naar Manchester United gehaald. Het is een jongen die echt winnaarsdrang heeft. Hij speelt met zoveel passie en hij heeft zijn carrière zo mooi vormgegeven, heel succesvol. Die heeft echt niets cadeau gekregen. Keihard werken, maar ook planmatig werken."

Kraay is overtuigd. "Ik voorzie een jaartje verkering tussen jou en Wout hier", zegt de ESPN-verslaggever. "Hans, jij kan mooi in die glazen bol kijken en jij weet het al", besluit Ten Hag met een kwinkslag.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Joshua Zirkzee en Manuel Ugarte

Grijpt Ajax mis bij transfertarget? 'Turkse topclub drukt door'

0
Hans Kraay

Hans Kraay jr. geeft Ajax transfertip: "Hij voetbalt om de hoek!"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd