Erik ten Hag laat zich uit over Wout Weghorst: "Bel jij hem vast"

Erik ten Hag begint volgende maand als technisch directeur van FC Twente. Hij zal zich vanaf de volgende transferperiode met het aankoopbeleid van de Tukkers gaan bemoeien.

Tijmen van Wissing van RTV Oost sluit niet uit dat Ten Hag aanklopt bij Wout Weghorst, die hij al eerder naar Manchester United haalde en nu een aflopend contract heeft bij Ajax. Van Wissing vraagt aan Ten Hag of hij de 33-jarige spits al gebeld heeft.

"Tijmen, ik begin pas op 1 februari", houdt Ten Hag bij de persconferentie zijn kaarten voor de borst. Volgens Van Wissing moet je soms het ijzer smeden als het heet is. "Nou, bel jij hem vast", lacht Ten Hag. "Maar natuurlijk heb ik daar straks een hele bepalende rol in, maar wij gaan het hier samen doen. Maar zoals gezegd gaan we op 1 februari beginnen en dan gaan we de boel bekijken, van daaruit gaan we keuzes maken."

Ook Hans Kraay junior ziet Weghorst na dit seizoen wel naar FC Twente komen. "Maar over al dit soort keuzes gaan we ons over buigen", reageert Ten Hag bij ESPN. Hij houdt wel van de Ajax-spits. "Door zijn wilskracht. Maar dat is een totaal ander aspect dan dat hij hier wel of niet speelt. Ik heb Wout als speler naar Manchester United gehaald. Het is een jongen die echt winnaarsdrang heeft. Hij speelt met zoveel passie en hij heeft zijn carrière zo mooi vormgegeven, heel succesvol. Die heeft echt niets cadeau gekregen. Keihard werken, maar ook planmatig werken."

Kraay is overtuigd. "Ik voorzie een jaartje verkering tussen jou en Wout hier", zegt de ESPN-verslaggever. "Hans, jij kan mooi in die glazen bol kijken en jij weet het al", besluit Ten Hag met een kwinkslag.