Geschreven door Auke Kooreman 07 nov 2020 om 17:11

Danilo is alweer een aantal jaar in Amsterdam, maar wist nog niet door te breken in Ajax 1. Op de toekomst had de Braziliaanse spits zijn kwaliteiten al duidelijk laten zien, maar hij was toch opzoek naar een hoger platform.

De bewegelijke spits werd al vanaf het begin van de zomerse transferperiode gevolgd door FC Twente. Het papierwerk duurde allemaal iets langer dan Jan Streuer wilde, maar vanaf moment een liet Danilo zich duidelijk zien in Enschede. Samen met ex-Ajacieden Menig en Cerny vormt hij de aanval van Twente. De Braziliaan staat na 8 wedstrijden op 6 doelpunten en speelt zichzelf in de kijker bij Ten Hag.

Bij Ajax hebben alle spelers enorm veel concurrentie, maar voor de spitspositie was er dit jaar heel veel animo. Zakria Labyad, Brian Brobbey, Lassina Traoré, Klaas Jan Huntelaar en Dusan Tadic kunnen allemaal die rol invullen, waardoor Danilo niet veel uitzicht op Ajax 1 had. “Als je al een paar jaar bij Ajax zit en nog niet in eerste elftal speelt, is het beter om elders een jaar ervaring op te doen,” vertelt Ten Hag aan Tubantia. Danilo kreeg de kans om vlieguren te maken, maar verkopen was geen optie voor Ajax.

Ten Hag geniet van de prestaties van Danilo, maar is niet verrast. “Er was veel interesse voor de jonge spits zowel vanuit Eredivisie als vanuit het buitenland, maar Twente is de beste stap voor hem.” Bij Twente zijn de ruimtes aanzienlijk groter dan bij Ajax. Danilo komt in zijn kracht te spelen en de statistieken liegen er niet om. “Hij is een intelligente speler en dodelijk in de zestien. Fysiek kan hij nog veel stappen maken, maar de ontwikkeling die hij nu meemaakt en duidelijk te merken is, daar kan ik alleen maar van genieten,” aldus de oefenmeester.

Een langer verblijf in Enschede lijkt er niet in te zitten. De Ajacied staat nog 1,5 jaar onder contract bij Ajax en droomt nog altijd van eerste spits bij de Amsterdammers. “Hij is een dure jongen en zal met de maand duurder worden,” erkent Streuer. Danilo heeft op de site Transfermarkt inmiddels een prijskaartje van 3 miljoen om zijn nek hangen. Streuer heeft er alle vertrouwen in dat hij nog beter gaat worden. “Ik hoef niemand uit te leggen waarom een langer verblijf dan een jaar niet gaat lukken, maar ondanks dat zal Twente wel van zijn eventuele goede prestaties blijven profiteren,” vertelt hij aan Tubantia. Twente heeft een doorverkoop percentage opgenomen in het huurcontract van de Braziliaan in vorm.