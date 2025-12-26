Erik ten Hag lyrisch over Ajacied: "Hij gelooft in zichzelf"

Ten Hag weet dat Weghorst vaak de critici de mond wist te snoeren met zijn prestaties. "De onverstoorbaarheid zit in de familie en in heel hoge mate in Wout. Hoe vaak heeft hij niet gehoord: Je kunt dit niet, je kunt dat niet. Vergeet het maar. Menigeen zou afhaken, maar hij gelooft in zichzelf", vertelt hij aan Voetbal International. "Die geldingsdrang leidt er ook toe dat hij soms wat doorslaat in zijn gedrag."

Toch denkt Ten Hag niet dat alles de spits koud laat. "Hij trekt het zich wel aan en ik denk dat hij het soms moeilijk vindt, maar het heeft geen negatieve impact op zijn prestaties. Ook nu het in Amsterdam niet goed gaat, heeft hij toch weer zeven goals gemaakt en is hij een van de weinigen die regelmatig zijn niveau haalt", besluit de oud-trainer van onder andere Ajax en Manchester United.