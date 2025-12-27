'Erik ten Hag mogelijk opvolger Koeman bij Oranje': "Logisch"

AD Voetbalpodcast
RTV Oost-presentator Bert van Losser bracht recent het gerucht naar buiten dat Erik ten Hag en Fred Rutten mogelijk in beeld zijn bij FC Twente voor het technisch directeurschap. Volgens de berichten zou Ten Hag de rol van technisch directeur kunnen vervullen, met Rutten als adviseur. Jan Streuer, die na dit seizoen vertrekt als technisch directeur, reageerde verbaasd op het gerucht. Algemeen directeur Dominique Scholten wilde geen namen bevestigen.

Anco Jansen twijfelt er niet aan dat Ten Hag geschikt zou zijn voor de functie. "Natuurlijk. Waarom niet?", zegt Jansen bij Voetbalpraat van ESPN. "Het ligt er wel aan of FC Twente dat ook ziet, maar waarom zou hij dat niet kunnen?" Ook Mario Been ziet Ten Hag als een optie. "Als je op hoog niveau coach bent geweest, kun je het wel zien. Hij heeft ook weleens de verkeerde gehaald, laat daar geen misverstand over bestaan, maar ik denk dat hij dat kan. Ik denk ook dat hij veel ingangen heeft, wat als td tegenwoordig ook heel belangrijk is."

Volgens Jansen kan het Nederlands elftal een rol spelen in de beslissing van Ten Hag. Na het WK moet de KNVB waarschijnlijk een nieuwe bondscoach aanstellen. "Als Bosz het niet wordt, zou Ten Hag misschien wel een logische bondscoach worden. Misschien dat hij daar dan ook nog op wacht." De vraag blijft echter of Ten Hag een directeursfunctie wil aannemen of dat hij liever nog als trainer actief is. Zijn laatste twee banen als trainer eindigden moeizaam: na zijn ontslag bij Manchester United vorig seizoen werd de 55-jarige Haaksbergenaar dit seizoen al na twee wedstrijden bij Bayer 04 Leverkusen weggestuurd.

