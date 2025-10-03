Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Erik ten Hag naar Ajax? "Die zou het misschien doen in januari"

Amber
bron: De Telegraaf
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Ajax was deze week kansloos in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Marseille. De druk op trainer John Heitinga neemt toe, maar Valentijn Driessen verwacht dat de oefenmeester voorlopig nog niet op straat gezet wordt.

"Hoe nu verder? Als je goed werkt met dit materiaal, het op de goede manier neerzet en een goede tactiek hanteert, dan is er meer uit te halen dan wat er nu uit te halen valt. Dat zal heel snel moeten gebeuren", zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf. "De directie van Ajax, met Alex Kroes en Marijn Beuker, is verantwoordelijk voor Heitinga's aanstelling."

"Die zijn ook verantwoordelijk voor een eventueel ontslag. Vooralsnog houden ze 'm de hand boven het hoofd", aldus Driessen. "Ze zeggen hem graag te willen helpen, maar ik weet niet of hij door dat soort mensen geholpen wil worden. Deze mensen hebben ook de selectie samengesteld, die onevenwichtig is. Maar uiteindelijk ligt daar de beslissing. Het andere punt is: wat is het alternatief?"

De journalist vervolgt: "Ik denk dat ze Heitinga nog tot Sparta geven. Dan krijg je een interlandbreak. Als je iets wil doen, moet je het dan doen. Het alternatief... Iedereen roept Erik ten Hag, maar ik denk niet dat Erik ten Hag na de interlandbreak zal instappen. Die zou het misschien doen in januari, eerder is hij ook bij Ajax ingestapt in januari."

"Erik ten Hag heeft zich eerder bewezen, bij Ajax, bij FC Utrecht en bij Bayern München II. Alleen niet bij Manchester United en bij Bayer Leverkusen, maar daar heeft hij eigenlijk nauwelijks de kans gekregen. Op zich zou dat het beste alternatief op termijn zijn", aldus Driessen.

Mandy van den Berg en Leonne Stentler

Stentler kritisch: "Heitinga heeft een onmogelijke opdracht"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Harde optie' voor beterschap Ajax: "Dan zal Kroes zelf gaan"

0
Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen John Heitinga Erik ten Hag
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
