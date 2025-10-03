Erik ten Hag naar Ajax? "Die zou het misschien doen in januari"

"Hoe nu verder? Als je goed werkt met dit materiaal, het op de goede manier neerzet en een goede tactiek hanteert, dan is er meer uit te halen dan wat er nu uit te halen valt. Dat zal heel snel moeten gebeuren", zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf. "De directie van Ajax, met Alex Kroes en Marijn Beuker, is verantwoordelijk voor Heitinga's aanstelling."

"Die zijn ook verantwoordelijk voor een eventueel ontslag. Vooralsnog houden ze 'm de hand boven het hoofd", aldus Driessen. "Ze zeggen hem graag te willen helpen, maar ik weet niet of hij door dat soort mensen geholpen wil worden. Deze mensen hebben ook de selectie samengesteld, die onevenwichtig is. Maar uiteindelijk ligt daar de beslissing. Het andere punt is: wat is het alternatief?"

De journalist vervolgt: "Ik denk dat ze Heitinga nog tot Sparta geven. Dan krijg je een interlandbreak. Als je iets wil doen, moet je het dan doen. Het alternatief... Iedereen roept Erik ten Hag, maar ik denk niet dat Erik ten Hag na de interlandbreak zal instappen. Die zou het misschien doen in januari, eerder is hij ook bij Ajax ingestapt in januari."

"Erik ten Hag heeft zich eerder bewezen, bij Ajax, bij FC Utrecht en bij Bayern München II. Alleen niet bij Manchester United en bij Bayer Leverkusen, maar daar heeft hij eigenlijk nauwelijks de kans gekregen. Op zich zou dat het beste alternatief op termijn zijn", aldus Driessen.