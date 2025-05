'Erik ten Hag niet terug naar Ajax': "Hij heeft al nee gezegd"

Ten Hag werd al snel genoemd als mogelijke opvolger van Francesco Farioli, maar volgens Willaert kan er een streep door de naam van de oefenmeester. “Wat ik via-via heb vernomen, is dat Ten Hag in principe al nee heeft gezegd tegen Ajax", vertelt hij. Alex Kroes had al contact met Ten Hag, maar wilde zijn reactie niet delen. “Als Erik erover na zou denken om naar Ajax te komen, dan zou Kroes dat niet zeggen. Ga er maar vanuit dat Erik ten Hag hier nu niet gaat instappen."

Ook de namen van Paul Simonis en Michael Reiziger worden aan Ajax gelinkt. “Reiziger is qua type coach degene die, gezien zijn spelprincipes en manier van werken, het dichtst bij Ten Hag in de buurt komt", denkt Willaert, die de coach van Jong Oranje een goede kans geeft. "Door de SEG-, Ten Hag- en Reiziger-connectie zegt mijn gevoel dat Kroes eerder die kant op zal neigen.”