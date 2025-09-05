Erik ten Hag niet terug naar FC Twente: "Hij kan van het lijstje"

"Het wordt niet Ten Hag", vertelt hij in de podcast De Ballen Verstand. "Zijn kop staat er niet naar om na zijn bliksemontslag bij Leverkusen ergens anders in te stappen. Hij kan van het lijstje. Over Van Bommel heb ik wel een mooie anekdote. Hij heeft mij laatst gebeld. Je weet hoe ik ben, ik floep er soms weleens wat onhandigs uit. Ik had bij de transfer van Van Bommel naar PSV geroepen: pas op, je krijgt de hele familie Van Bommel erbij, én de familie Van Marwijk. Een onschuldige opmerking, totdat ik op het trainingskamp van FC Twente in Oostenrijk was, dat was twee weken later", blikt Ten Voorde terug.

"Toen zag ik de uitspraak overal terugkomen, toen dacht ik al: misschien had ik dit niet moeten roepen, want dit kon weleens een staartje krijgen. Een paar weken later lag ik languit op de bank en belde Mark van Bommel mij", vervolgt hij. "Ik dacht dat we een discussie kregen, maar hij was heel vriendelijk. Ik zei na twee minuten: 'Mark, wat zit je dwars?' Hij bleef heel rustig en dat hij mijn uitspraken vervelend vond, dat begreep ik ook wel. Ik dekte mezelf natuurlijk een beetje in. Maar hij was ook heel geïnteresseerd in FC Twente: hoe gaat het bij FC Twente? Kunnen ze Sem Steijn opvangen, dit en dat?"

"Toen gingen al mijn radars aan", legt de clubwatcher uit. "Het was een gesprek van een kwartier, en toen zei hij: Leon, als je wat vragen hebt, je hebt mijn nummer. Ik heb hem letterlijk gevraagd: vind je Twente een mooie club? 'Ja, geweldige supporters', dit en dat. Ik legde neer om 22:30 uur en ik dacht: mocht er met Oosting wat gebeuren... Van Bommel staat niet onwelwillend tegenover Twente. Hij dacht natuurlijk: ik palm die Ten Voorde in. Ik ben voor Van Bommel, ik heb zijn nummer, die moet het worden", lacht Ten Voorde.

De verslaggever gaat vervolgens iets serieuzer in op de vraag of Van Bommel een geschikte kandidaat is voor de Tukkers. "Ik denk van wel", stelt hij. "Je hoort van spelers ook goede geluiden, maar je haalt wel wat in huis: een dominante persoonlijkheid die heel kritisch is naar zijn werkomgeving. Als de fysio's denken dat een speler een verstuikte enkel heeft, zegt hij dat het de kruisband is. De Ten Hags en Van Bommels van deze wereld hebben overal verstand van, denken ze", besluit Ten Voorde.