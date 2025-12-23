Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Erik ten Hag nieuwe directeur Eredivisionist? "Heb ik vernomen"

Joram
bron: De Oosttribune
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Wordt Erik ten Hag binnenkort de nieuwe technisch directeur van FC Twente? Volgens RTV Oost-presentator Bert van Losser wordt de naam van Ten Hag binnen de club genoemd als mogelijke nieuwe TD, met een adviseursrol voor Fred Rutten.

"Ik hoor alleen maar geruchten over twee namen," zegt Van Losser bij De Oosttribune. "Die komen uit verschillende bronnen. Volgens mij heb jij daar Jan Streuer ook over gebeld? Het gaat om Erik ten Hag en Fred Rutten. Dat heb ik uit verschillende bronnen vernomen." Clubwatcher Tijmen van Wissing over dit gerucht: "Streuer was verrast toen ik die namen noemde. Hij heeft gewoon een contract tot het einde van dit seizoen en doet deze transferwindow nog gewoon zijn werk."

Van Wissing vervolgt: "Algemeen directeur Dominique Scholten wilde niet op namen ingaan. Het is nog precair. Ten Hag heeft een enorm zwak voor FC Twente. Als hij openstaat voor een functie, moet je hem direct benaderen. Welke functie dan ook. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij na zijn lastige periode bij Bayer Leverkusen nu al technisch directeur wil worden. Wel moet je hem in gesprek laten gaan.”

En Rutten als adviseur? „Hij heeft veel kwaliteit, maar laten we stoppen met adviseursrollen voor Fred Rutten. Ik heb veel respect voor hem als trainer en vakman, maar als adviseur is het vaak vrijblijvend. Ik denk niet dat Ten Hag met Rutten als adviseur gaat werken. Als je kijkt naar de drie mogelijke functies, is Ten Hag niet het meest geschikt als technisch directeur."

"Maar hij is wel één van de beste trainers van Nederland. Streuer was in ieder geval verrast, maar je moet ook naar een duurzame oplossing kijken." Er is nog mogelijk een ander probleem. "Ten Hag zou bijvoorbeeld ook de ideale bondscoach kunnen worden. Dan is Twente nog te vroeg,” aldus Van Wissing.

