Erik ten Hag noemt 6 Ajax-transfers op: "Waren geen weggooiers"

Erik ten Hag gaat per 1 februari bij FC Twente aan de slag als technisch directeur en vandaag stond de officiële presentatie op het programma in het stadion van de club uit Enschede. Hij werd daarbij onder andere geconfronteerd met zijn vroegtijdige vertrek bij Bayer Leverkusen.

Ten Hag liet weten dat hij teleurgesteld was door zijn ontslag bij de Duitse topclub. "Als je mijn CV ziet is het altijd vrij aardig gegaan", sprak hij. "Dan word je aan de kant gezet, zonder dat je je hebt laten zien en de kans hebt gehad. Kijk naar Alonso. Een toptrainer in Europa. Ook hem overkomt het bij Real Madrid. Het wordt alleen maar extremer", constateert Ten Hag, geciteerd door het AD.

"Je ziet bij steeds meer blij clubs externe eigenaren komen, maar die hebben geen kennis van zaken", vervolgt hij kritisch. "Ook technisch directeuren...bij resultaten die tegenvallen kunnen ze niet door de processen heen kijken. Ze hebben geen verstand van materie of een geringe opleiding gehad", aldus Ten Hag, die ook nog inging op zijn aankopen in het verleden. Vooral bij Manchester United en Bayer Leverkusen kreeg hij veel kritiek vanwege de transfers - van spelers als Anthony, Van de Beek, De Ligt en Malacia - bij die clubs.

"Ik vind dit soort meningen prima over mijn aankopen bij", benadrukt hij. "Maar laat ik dit zeggen: Bij Twente haalde ik Arnautovic, Luuk de Jong en Tioté. Bij Go Ahead Marsman, Bart Vriends, Quincy Promes en Deniz Türüc. Bij Utrecht haalde ik Rico Strieder en Zakaria Labyad. Bij Ajax haalde ik Daley Blind, Dusan Tadic, Sebastien Haller, Kudus, Alvarez, Martinez. Volgens mij waren dat allemaal geen weggooiers. Tegelijkertijd wil ik ook zeggen: ja, er zaten ook mindere (aankopen, red.) bij. Zeker. Dat wil niet zeggen dat het mindere voetballers zijn, maar soms slaagt een aankoop door bepaalde redenen niet terwijl het wel goede voetballers zijn", vervolgt de opvolger van Jan Streuer.