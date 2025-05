'Erik ten Hag nog heeft voorkeur voor andere club boven Ajax'

Erik ten Hag kan nog altijd de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen worden. Er is echter concurrentie van Cesc Fabregas. Volgens directeur sport Simon Rolfes van Bayer zijn alle kandidaten nog in de race.

Ten Hag en Fabregas zijn de belangrijkste kandidaten om Xabi Alonso te doen vergeten, benadrukt Kicker andermaal. De Spanjaard lijkt echter bij Como te willen blijven. De sportief directeur spreekt dat tegen. "Geen enkele kandidaat heeft ons in het hele proces afgewezen", zegt de oud-middenvelder.

Fabregas kreeg vorige week de vraag of zijn toekomst bij Como ligt. "Ja, ik heb er met de directie over gesproken en we hebben vooruitgang geboekt. Ik zou graag willen weten of iedereen op deze weg wil doorgaan en of ze het eens zijn met mijn idee", zei Fabregas, die toegaf andere clubs gesproken te hebben. "Ja, ik heb met andere clubs gesproken, ik ben respectvol en ik praat met iedereen."

Kicker spreekt van een cryptische Fabregas. "Voor de Bayer-leiding en Rolfes zou het zeker een verrassing zijn als Fabregas definitief in Como zou blijven", schrijft het Duitse voetbaltijdschrift. Volgens Rolfes moet de nieuwe trainer snel gepresenteerd worden. "Ik denk dat we de kwestie in mei zullen afronden. We zullen zeker in de laatste fase zitten."

Ondertussen zet Leverkusen ook de gesprekken met Ten Hag voort. Zelf lijkt Ten Hag dolgraag aan de slag te willen bij de Duitse topclub. "Inhoudelijk zou Ten Hag, als vertegenwoordiger van de Ajax-school die aansluit bij de speelfilosofie van FC Barcelona, ​​net zo goed bij Bayer passen als Fabregas. Maar hoe duidelijk de weg naar Leverkusen voor de Nederlander ook leek na de woorden van Fabregas, het antwoord op de trainersvraag blijft open na de verklaring van Rolfes", besluit Kicker.