Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Erik ten Hag onder vuur na nederlaag: "Het ontbrak aan inspiratie"

Amber
bron: Duitse media
Erik ten Hag langs de lijn bij Bayer Leverkusen
Erik ten Hag langs de lijn bij Bayer Leverkusen Foto: © Pro Shots

Het eerste competitieduel van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen is uitgelopen op een teleurstelling. De Rijnlanders gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen TSG Hoffenheim, en in de Duitse pers klinkt direct stevige kritiek.

Volgens Kicker was de nederlaag terecht. "Bayer nam in een spannende openingsfase al vroeg de leiding, maar een onverstoorbaar en dynamischer TSG sloeg twee keer terug tegen de trage Rijnlanders, waardoor Erik ten Hags Bundesliga-debuut werd verpest", schrijft het blad. "De ploeg van Ten Hag had moeite met het balbezit van Hoffenheim en zijn eigen tekortkomingen, waardoor er weinig werd gecreëerd uit open spel. Bayer kreeg alleen kansen uit standaardsituaties, al waren die wel extreem gevaarlijk."

Toch bleven grote kansen uit, concludeert het medium. "Het spel van de thuisploeg ontbrak inspiratie, en ze bleven worstelen met de goed georganiseerde verdediging van TSG. Pas in het laatste kwartier lieten de Rijnlanders hun mogelijkheden zien: na een snelle combinatie via Schick en Grimaldo trof Tella in de beste aanval van de thuisploeg het zijnet."

Ook Sky Sport zag hoe Leverkusen tekortschietend aan de Bundesliga begon. "Nederlaag voor Ten Hag. Het compleet vernieuwde en lange tijd teleurstellende Leverkusen verloor de openingswedstrijd met 2-1 van TSG Hoffenheim, wat een hoop problemen aan het licht bracht. De nieuwe trainer Erik ten Hag heeft nog veel werk te verzetten", klinkt het oordeel.

De zender zag vooral een gebrek aan samenhang. "De start kwam te vroeg voor de kwakkelende recordaankoop Malik Tillman, van wie verwacht wordt dat hij in de toekomst voor creatieve inspiratie zal zorgen. De andere nieuwe radartjes werkten, te midden van het wederopbouwproces, nog niet perfect samen. Leverkusen straalde in veel fases van de wedstrijd aanzienlijk minder dominantie uit dan onder Ten Hags voorganger Alonso. De vonk ontbrak bij Die Werkself."

Said Bakkati en Maurice Steijn bij Ajax

'KNVB strikt ex-assistent van Ajax als nieuwe assistent Jong Oranje'

Erik ten Hag

Erik ten Hag kent valse start in Bundesliga met Bayer Leverkusen

Ajax historie & oud-spelers Erik ten Hag
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
