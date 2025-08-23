Erik ten Hag onder vuur na nederlaag: "Het ontbrak aan inspiratie"

Het eerste competitieduel van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen is uitgelopen op een teleurstelling. De Rijnlanders gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen TSG Hoffenheim, en in de Duitse pers klinkt direct stevige kritiek.

Volgens Kicker was de nederlaag terecht. "Bayer nam in een spannende openingsfase al vroeg de leiding, maar een onverstoorbaar en dynamischer TSG sloeg twee keer terug tegen de trage Rijnlanders, waardoor Erik ten Hags Bundesliga-debuut werd verpest", schrijft het blad. "De ploeg van Ten Hag had moeite met het balbezit van Hoffenheim en zijn eigen tekortkomingen, waardoor er weinig werd gecreëerd uit open spel. Bayer kreeg alleen kansen uit standaardsituaties, al waren die wel extreem gevaarlijk."

Toch bleven grote kansen uit, concludeert het medium. "Het spel van de thuisploeg ontbrak inspiratie, en ze bleven worstelen met de goed georganiseerde verdediging van TSG. Pas in het laatste kwartier lieten de Rijnlanders hun mogelijkheden zien: na een snelle combinatie via Schick en Grimaldo trof Tella in de beste aanval van de thuisploeg het zijnet."

Ook Sky Sport zag hoe Leverkusen tekortschietend aan de Bundesliga begon. "Nederlaag voor Ten Hag. Het compleet vernieuwde en lange tijd teleurstellende Leverkusen verloor de openingswedstrijd met 2-1 van TSG Hoffenheim, wat een hoop problemen aan het licht bracht. De nieuwe trainer Erik ten Hag heeft nog veel werk te verzetten", klinkt het oordeel.

De zender zag vooral een gebrek aan samenhang. "De start kwam te vroeg voor de kwakkelende recordaankoop Malik Tillman, van wie verwacht wordt dat hij in de toekomst voor creatieve inspiratie zal zorgen. De andere nieuwe radartjes werkten, te midden van het wederopbouwproces, nog niet perfect samen. Leverkusen straalde in veel fases van de wedstrijd aanzienlijk minder dominantie uit dan onder Ten Hags voorganger Alonso. De vonk ontbrak bij Die Werkself."