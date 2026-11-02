Erik ten Hag ooit terug bij Ajax? "Dat is zeker niet uitgesloten"
Erik ten Hag is momenteel de technisch directeur van FC Twente, maar zijn loopbaan had er zomaar heel anders uit kunnen zien. Toen Feyenoord namelijk afscheid nam van Brian Priske werd de oud-trainer van Ajax benaderd door de Rotterdamse club.
"Ik ben toen benaderd of ik trainer van Feyenoord wilde worden en dat heb ik niet gedaan", onthult Ten Hag aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Het was een heel lang telefoongesprek en toen heb ik besloten om het niet te doen. Ajax speelde zeker een rol, want ik had een sterke band met Alex Kroes. Maar met Dennis te Kloese had ik ook wel een klik. Feyenoord is een geweldige club, maar mijn verleden bij Ajax speelde zeker een rol."
"En na zeventien jaar in het voetbal wilde ik ook even afstand nemen", vervolgt hij. "Of ik een tweede periode bij Ajax zou overwegen? Dat is zeker niet uitgesloten. Maar voordat we krantenkoppen krijgen: ik zit bij Twente als technisch directeur en dat bevalt me hartstikke goed. We hebben een supergoed en -leuk team, waar we goed mee werken. We hebben écht een leuk team", aldus Ten Hag.
Tolu Arokodare verklapt over liefdesleven: "Privédiner kan ook!"
Klaassen legt opvallende keuze Michel uit: "Maakt niet veel uit"
Van Hanegem sneert naar Ajax: "Dat is misschien nog het ergste"
Erik ten Hag ooit terug bij Ajax? "Dat is zeker niet uitgesloten"
Wijndal hint op contractverlenging bij Ajax: "Dat zou grappig zijn"
Óscar García fel: "Ik had het met deze spelers ook beter gedaan"
ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"
Ajax-iconen duiken op in verhaal over Egyptisch spionagenetwerk
Goes vergelijkt Tolu met Weghorst en ziet opvallend verschil
PSV'er maakt grote indruk: "Als Abdellah Ouazane deze goal maakt..."
Klaassen opnieuw rechtsbuiten bij Ajax: "Ben een gelukkig man"
Buijs over Ajax in titelstrijd: "Het ligt heel dicht bij elkaar"
Koopmeiners na Ajax-AZ: "Eigenlijk moeten we hier gewoon winnen"
Bruggink verbaasd over Klaassen bij Ajax: "Het is beeldvorming"
Ten Hag ziet goede ontwikkeling Ajax: "Vooralsnog doen ze mee"
Tolu openhartig over Míchel: "Jullie zullen het nooit begrijpen"
Bemoeit Jordi Cruijff zich met de opstelling? "Ik snap dat wel"
Driessen niet overtuigd van bewierookte Ajacied: "Moet het nog zien"
Echteld niet ontevreden na nederlaag: "Kan ik wel trots op zijn"
Kraay jr. heeft nieuwtje over Míchel: "Begrepen van de perschefs"
Tolu maakt opnieuw veel indruk: "Haaland doet dat ook vaak"
Erik ten Hag waarschuwt: "Bij Ajax vind ik dat wel zorgelijk"
Wijndal over AZ: "Lijkt me dat hij zijn excuses gaat aanbieden"
Ajax O16 loopt finale Messi Cup mis na nederlaag in halve finale
AZ onder de indruk van Tolu: "Ik probeerde echt alles te doen"
Berghuis maakt rentree voor Ajax: "Ik wist waar ik aan toe was"
Tolu over Ajax-speler: "Je zou hem zo een klap willen verkopen"
Míchel komt met blessure-update Brandt: "Hij kent zijn eigen lichaam"
El Ahmadi kraakt Ajacied: "Begrijp nu dat hij niet is geslaagd"
Bruggink schrok van Ajax-niveau: "Heel ver af van de filosofie"