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Ajax historie & oud-spelers

Erik ten Hag ooit terug bij Ajax? "Dat is zeker niet uitgesloten"

Stefan
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © MTB-Photo

Erik ten Hag is momenteel de technisch directeur van FC Twente, maar zijn loopbaan had er zomaar heel anders uit kunnen zien. Toen Feyenoord namelijk afscheid nam van Brian Priske werd de oud-trainer van Ajax benaderd door de Rotterdamse club.

"Ik ben toen benaderd of ik trainer van Feyenoord wilde worden en dat heb ik niet gedaan", onthult Ten Hag aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Het was een heel lang telefoongesprek en toen heb ik besloten om het niet te doen. Ajax speelde zeker een rol, want ik had een sterke band met Alex Kroes. Maar met Dennis te Kloese had ik ook wel een klik. Feyenoord is een geweldige club, maar mijn verleden bij Ajax speelde zeker een rol."

"En na zeventien jaar in het voetbal wilde ik ook even afstand nemen", vervolgt hij. "Of ik een tweede periode bij Ajax zou overwegen? Dat is zeker niet uitgesloten. Maar voordat we krantenkoppen krijgen: ik zit bij Twente als technisch directeur en dat bevalt me hartstikke goed. We hebben een supergoed en -leuk team, waar we goed mee werken. We hebben écht een leuk team", aldus Ten Hag.

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