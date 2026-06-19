Erik ten Hag over Ajax-pupil: "Dat mist Oranje nog wel eens"

Erik ten Hag heeft zich lovend uitgelaten over Quinten Timber. De oud-trainer van Ajax ziet in de middenvelder van Olympique Marseille een speler met een uitzonderlijke mentaliteit en vindt dat het Nederlands elftal meer spelers van dat type kan gebruiken.

Aan tafel bij de NOS werd Ten Hag herinnerd aan de belangstelling die hij eerder had voor Timber. De oefenmeester bevestigde dat hij de middenvelder graag naar Bayer Leverkusen had gehaald. "Dat klopt wel", aldus Ten Hag. "Ik heb hem natuurlijk gehad in mijn tijd bij Ajax, samen met Jurriën (Timber, red.). De concurrentie voor hem was heel moeilijk met Ryan Gravenberch."

Hoewel Timber er bij Ajax niet in slaagde een vaste basisspeler te worden, heeft hij volgens Ten Hag een uitstekende route gekozen. De trainer is onder de indruk van de ontwikkeling die de middenvelder sindsdien heeft doorgemaakt. "Uiteindelijk heeft hij de stap gemaakt en is het voor hem heel goed uitgepakt van FC Utrecht naar Feyenoord. Nu bij Olympique Marseille en dat is gewoon geweldig gedaan."