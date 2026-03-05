Erik ten Hag over oud-Ajacied: "Vanaf dag één hele hoge normen"

Ajax heeft een speciale video uitgebracht waarin wordt teruggeblikt op de periode van Dusan Tadic in Amsterdam. In de productie, getiteld The Tadic Ten , komen verschillende oud-teamgenoten en betrokkenen aan het woord over de impact van de Servische aanvaller tijdens zijn vijf seizoenen bij de club.

Voormalig trainer Erik ten Hag vertelt dat Tadic vanaf het eerste moment indruk maakte in de kleedkamer. Volgens de oefenmeester bracht de Serviër precies wat de jonge selectie van Ajax nodig had. "Er kwam gelijk een geweldige persoonlijkheid de kleedkamer binnen", zegt Ten Hag. De trainer zag in Tadic, samen met Daley Blind, een speler die het voortouw kon nemen binnen de groep. "Vanaf dag één hele hoge normen stellen. Dat ook eisen, op een goede manier. Iedereen meenemen in dat proces."

Ook Matthijs de Ligt bewaart duidelijke herinneringen aan zijn eerste ervaringen met Tadic. De verdediger vertelt over een moment op het trainingsveld, kort nadat de Serviër bij Ajax was gekomen. "Volgens mij waren Frenk, ik en Donny een beetje aan het pielen, heel rustig. Ik weet nog dat Dusan bij ons kwam staan. Die begon opeens de ballen hard in te spelen. Wij moesten dan mee, want ja: Dusan was toch een speler... Die had een WK gespeeld." De Ligt benadrukt dat de jonge Ajacieden meteen voelden dat er een ervaren kracht bij was gekomen. "Wij waren natuurlijk nog echt jonge jongens, dus we hadden veel respect voor hem. Toen wisten we wel van: 'Oké, dit is Dusan Tadic.'"

Donny van de Beek zag eveneens hoe belangrijk Tadic werd voor het team. Volgens de middenvelder had Ajax destijds veel talent, maar ontbraken er leidersfiguren in de selectie. "Ik denk dat we echt wel een talentvolle lichting hadden, veel jonge spelers. Het ontbrak eigenlijk echt aan een of twee leiders, wat steunpilaren. Dat was natuurlijk een schot in de roos met Dusan. Later kwam Daley Blind ook nog natuurlijk."