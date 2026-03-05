Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Erik ten Hag over oud-Ajacied: "Vanaf dag één hele hoge normen"

Amber
bron: Ajax
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Ajax heeft een speciale video uitgebracht waarin wordt teruggeblikt op de periode van Dusan Tadic in Amsterdam. In de productie, getiteld The Tadic Ten, komen verschillende oud-teamgenoten en betrokkenen aan het woord over de impact van de Servische aanvaller tijdens zijn vijf seizoenen bij de club.

Voormalig trainer Erik ten Hag vertelt dat Tadic vanaf het eerste moment indruk maakte in de kleedkamer. Volgens de oefenmeester bracht de Serviër precies wat de jonge selectie van Ajax nodig had. "Er kwam gelijk een geweldige persoonlijkheid de kleedkamer binnen", zegt Ten Hag. De trainer zag in Tadic, samen met Daley Blind, een speler die het voortouw kon nemen binnen de groep. "Vanaf dag één hele hoge normen stellen. Dat ook eisen, op een goede manier. Iedereen meenemen in dat proces."

Ook Matthijs de Ligt bewaart duidelijke herinneringen aan zijn eerste ervaringen met Tadic. De verdediger vertelt over een moment op het trainingsveld, kort nadat de Serviër bij Ajax was gekomen. "Volgens mij waren Frenk, ik en Donny een beetje aan het pielen, heel rustig. Ik weet nog dat Dusan bij ons kwam staan. Die begon opeens de ballen hard in te spelen. Wij moesten dan mee, want ja: Dusan was toch een speler... Die had een WK gespeeld." De Ligt benadrukt dat de jonge Ajacieden meteen voelden dat er een ervaren kracht bij was gekomen. "Wij waren natuurlijk nog echt jonge jongens, dus we hadden veel respect voor hem. Toen wisten we wel van: 'Oké, dit is Dusan Tadic.'"

Donny van de Beek zag eveneens hoe belangrijk Tadic werd voor het team. Volgens de middenvelder had Ajax destijds veel talent, maar ontbraken er leidersfiguren in de selectie. "Ik denk dat we echt wel een talentvolle lichting hadden, veel jonge spelers. Het ontbrak eigenlijk echt aan een of twee leiders, wat steunpilaren. Dat was natuurlijk een schot in de roos met Dusan. Later kwam Daley Blind ook nog natuurlijk."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax in 2010

Ajacieden konden niet overweg: "Zij gunden elkaar gewoon niets"

0
Jan Vertongen en Maarten Stekelenburg bij Ajax

Vertongen over oud-ploeggenoot bij Ajax: "Weergaloos, fenomeen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag Dušan Tadić Matthijs de Ligt Donny van de Beek
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties