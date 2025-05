Erik ten Hag over trainersklus: "Het ontbreekt nog op mijn CV"

Erik ten Hag keerde voor even terug bij FC Twente. De oefenmeester, die in het verleden succesvolle jaren kende bij clubs als FC Utrecht en Ajax, was hoofdtrainer bij een wedstrijd met allemaal oud-spelers tussen FC Twente en Schalke 04. De coach genoot met volle teugen.

"Het logo stond me altijd al goed en staat me nu nog steeds goed. Maar het ontbreekt nog op mijn CV, maar misschien…", doelt hij op het hoofdtrainerschap van FC Twente. "Het is leuk met die gasten, die je lang niet hebt gezien. Je hebt allemaal verschillende verbindingen. Met sommige heb je gespeeld, anderen heb je gecoacht en sommigen heb ik gesupport. Het is leuk om dit met ze te beleven. Het was een goede wedstrijd, ik heb van ze genoten."

Het duel eindigde in een doelpuntloos gelijkspel, maar desondanks was Ten Hag tevreden. "Schalke heeft ook een goede, fitte ploeg. We hebben uitstekend gespeeld. Hoe ze samen hebben gespeeld, met een goede spirit en passie", besluit Ten Hag over de FC Twente Legends.