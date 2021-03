Geschreven door Kevin Ligtvoet 15 mrt 2021 om 12:03

Erik ten Hag pakte zondag een record van oud-trainer Aad de Mos af, na de overwinning op PEC Zwolle. De oefenmeester is nu de beste trainer in de geschiedenis van de Eredivisie na 100 duels met een bepaalde club. Hij heeft met 2,43 punten per wedstrijd het beste gemiddelde.

Dankzij de overwinning op PEC Zwolle komt het gemiddelde van Erik ten Hag op 2,43 punten per wedstrijd sinds zijn komst in januari 2018. Een kleine veertig jaar geleden pakte Aad de Mos dit record, met 2,41 punten per duel, ook bij de Amsterdamse club. Aad de Mos reageert sportief op het verliezen van zijn record: “Jammer, maar ik gun het Erik en Ajax van harte”

Ten Hag heeft al aardig wat bereikt sinds hij overkwam van FC Utrecht halverwege het seizoen 2017/18. Hij werd kampioen in 2018/19, stond bovenaan in het niet afgemaakte seizoen 2019/20 en staat nu weer ruim aan kop met ‘zijn’ Ajax, die er nooit meer zo goed voor hebben gestaan sinds 1997/98 onder Morten Olsen. Ook won hij al één beker in 2019, en staat hij nu opnieuw in de finale. Na de halve finale van de Champions League in het succesvolle seizoen van twee jaar geleden, staat Ajax nu opnieuw met één been in een kwartfinale van een Europees toernooi. Erik ten Hag staat nu 154 officiële duels aan het roer in Amsterdam, waarvan hij er 113 wist te winnen en slechts 22 verloor.