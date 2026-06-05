Erik ten Hag prijst oud-Ajacied: "Hij was echt vreselijk goed"
Erik ten Hag is als technisch directeur teruggekeerd bij FC Twente. Hij was zelf ook actief als speler bij de Enschedese club en speelde daar samen met Ronald de Boer, die destijds werd verhuurd door Ajax.
De beste met wie hij ooit samenspeelde? "Ronald de Boer", reageert Ten Hag bij SEG Stories. "Die was in mijn Twente-periode heel erg goed. Louis (van Gaal, red.) haalde hem ook terug naar Ajax. Toen stonden we bovenaan. Als hij bij ons was gebleven, waren we kampioen geworden."
"Toen zei ik al tegen de voorzitter: 'Hoe kun je dit doen? Dit is een kans, hè. Je kunt kampioen worden van Nederland'. En eigenlijk vind ik Ronald nog steeds een van de meest onderschatte voetballers van Nederland, want hij was echt zo vreselijk goed", vervolgt hij. De huidig bestuurder van FC Twente weet zich vervolgens te herinneren dat de fysieke staat van De Boer later roet in het eten gooide.
"Ronald heeft een ernstige blessure gehad en haalde daarna niet meer dat niveau", gaat hij verder. "Ajax had in die tijd - het was ’95 - echt een heel goed team, eigenlijk allemaal goede voetballers. Maar Ronald kon echt op elke positie spelen. Die kon je overal neerzetten, of het nou rechtsback was, als laatste man of op tien; het maakte niet uit."
"Hij is volgens mij de enige speler die ik kende die niet snel was, maar toch spelers kon uitspelen omdat hij zo’n goede timing had. Hij had één minpuntje: hij was spits, maar geen echte doelpuntenmaker. Hij was niet echt een killer voor de goal, dat had hij niet. Maar verder was hij echt een geweldige voetballer", aldus Ten Hag.
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Erik ten Hag prijst oud-Ajacied: "Hij was echt vreselijk goed"
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