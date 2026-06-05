Erik ten Hag prijst oud-Ajacied: "Hij was echt vreselijk goed"

Erik ten Hag is als technisch directeur teruggekeerd bij FC Twente. Hij was zelf ook actief als speler bij de Enschedese club en speelde daar samen met Ronald de Boer, die destijds werd verhuurd door Ajax.

De beste met wie hij ooit samenspeelde? "Ronald de Boer", reageert Ten Hag bij SEG Stories. "Die was in mijn Twente-periode heel erg goed. Louis (van Gaal, red.) haalde hem ook terug naar Ajax. Toen stonden we bovenaan. Als hij bij ons was gebleven, waren we kampioen geworden."

"Toen zei ik al tegen de voorzitter: 'Hoe kun je dit doen? Dit is een kans, hè. Je kunt kampioen worden van Nederland'. En eigenlijk vind ik Ronald nog steeds een van de meest onderschatte voetballers van Nederland, want hij was echt zo vreselijk goed", vervolgt hij. De huidig bestuurder van FC Twente weet zich vervolgens te herinneren dat de fysieke staat van De Boer later roet in het eten gooide.