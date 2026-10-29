Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

"Wat me echt irriteert aan alles wat de afgelopen twee weken is gebeurd, is dat Ten Hag naar buiten komt en zegt dat hij Declan Rice en Harry Kane wilde, alsof hij een god was", steekt Schmeichel van wal in The Overlap Daily. "Het is zo belachelijk. Hij heeft Lisandro Martínez gehaald, Matthijs de Ligt. Hij haalde spelers binnen die er nog steeds zijn. Hoe durft hij dat te zeggen?!"

Dat Ten Hag schermt met dergelijke namen vindt Schmeichel goedkoop. "Iedereen weet dat we Harry Kane moesten halen", wordt hij geciteerd door de Daily Mail. "Iedereen weet dat we Declan Rice hadden moeten halen, dat is geen geheim. Ik begrijp niet waarom we dat niet hebben gedaan. Er zijn mensen die in de pot roeren, terwijl ze gewoon rustig moeten blijven en niet moeten praten, of misschien moeten praten over wat zijzelf voor deze club hebben gedaan of wat ze juist niet hebben gedaan", aldus Schmeichel.