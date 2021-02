Geschreven door Kevin Ligtvoet 19 feb 2021 om 12:02

Erik ten Hag is trots op zijn ploeg door het vertoonde spel en de veerkracht die uiteindelijk nodig was om de overwinning over de streep te trekken. Na rust kwamen de Amsterdammers onterecht achter door een fout achterin, maar het duel werd compleet omgedraaid in de laatste minuten.

De trainer vindt de overwinning verdiend: ‘We hebben de rug gerecht, en dat we hem uiteindelijk alsnog winnen is natuurlijk geweldig. We zijn er nog niet, maar hebben wel een grote stap gezet naar de laatste 16’, aldus Ten Hag tegenover ESPN.

De meeste Ajacieden hadden er in de 85e minuut weinig vertrouwen meer in, maar Ten Hag denkt daar anders over: ‘Dat is negatief denken, zo ben ik niet. Deze ploeg heeft veerkracht en dat hebben we al meerdere keren getoond. We hebben het zeker verdiend afgedwongen. De nauwkeurigheid aan de bal, de restverdediging en de omschakeling waren van een heel hoog niveau. Lille kon ons gewoon niet goed genoeg onder druk zetten. Dat was goed om te zien.’

Uiteindelijk wordt er natuurlijk nog gevraagd naar Brobbey, en of de oefenmeester twijfels had over de wissels omdat de spits na dit seizoen gratis vertrekt: ‘De beste spelers spelen, als we hem nodig hebben, dan speelt hij gewoon. We hopen dat hij nog minimaal tot het eind van het jaar goals blijft maken en de club blijft helpen.’