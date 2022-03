Geschreven door Idse Geurts 21 mrt 2022 om 11:03

Erik ten Hag is trots op zijn ploeg na de winstpartij tegen Feyenoord. Ajax wist De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA met 3-2 te winnen. Ten Hag zag zijn elftal twee keer op achterstand komen, maar toch wist Ajax het veld te verlaten met drie punten op zak. Na afloop van de wedstrijd laat de coach weten dat hij blij is met zijn spelers, maar dat er ook bepaalde aspecten verbeterd moeten worden.

“Het is een fantastische prestatie van de ploeg. Je vecht je over zo veel tegenslag heen”, stelt Ten Hag in de persconferentie. Toch is de coach ook kritisch. “We doen het zelf, want wij maken fouten. Eerste in de restverdediging, maar daarna vechten we ons in de wedstrijd. We spelen een fase heel erg goed en dan maken we in de opbouw weer een hele grote fout. Die mogen wij niet maken, daar moet je verantwoordelijkheid nemen. Daarmee vloeit de energie uit de ploeg”.

Ten Hag liet zich ook nog uit over een mogelijke basisplaats voor Nicolas Tagliafico. De Argentijn maakte een goede indruk tijdens zijn invalbeurt en verzorgde ook de assist op de winnende goal van Antony. “Ik denk er altijd over na, want ik heb meer dan elf basisspelers. Als we Nico nodig hebben, staat hij er. En meer dan dat. Hij zou ook basis kunnen staan. Als je zo invalt als hij deed, dan is het een overweging”, laat de coach weten.