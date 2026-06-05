'Erik ten Hag verkiest Noorse goalgetter boven Wout Weghorst'
FC Twente heeft de interesse in Wout Weghorst op een lager pitje gezet. Technisch directeur Erik ten Hag zou zijn vizier nu op Zweden hebben gericht.
Volgens WFCGroningen ziet FC Twente nu tweevoudig Noorse international Erik Botheim als toptarget voor de spitspositie. De spits van het Zweedse Malmö FF staat nu bovenaan het lijstje van Ten Hag.
"FC Twente is in twijfel gesteld door de recente prestaties van Weghorst", schrijft WFCGroningen. "Dat sluit Weghorst nog steeds niet uit, maar de kans is afgenomen." Botheim is een 1.87 meter lange spits met een marktwaarde van 3,5 miljoen euro en zou bij FC Twente samen met Sam Lammers kunnen concurreren om de spitspositie.
Botheim heeft nog een contract voor anderhalf jaar bij Malmö FF, dat anderhalf jaar geleden nog negentig minuten tegenover FC Twente stond in de Europa League. Hij scoorde dat seizoen vier keer in acht Europa League-wedstrijden voor Malmö FF. De 26-jarige spits is dit kalenderjaar al goed voor elf doelpunten en een assist in zeventien officiële wedstrijden voor de Zweedse club.
De Noor maakte begin 2024 transfervrij de overstap van het Italiaanse Salernitana naar Malmö FF. Eerder was hij actief bij het Russische Krasnodar en in zijn vaderland voor Bodø/Glimt, Stabæk, Rosenborg en Lyn.
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'Erik ten Hag verkiest Noorse goalgetter boven Wout Weghorst'
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