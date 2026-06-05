'Erik ten Hag verkiest Noorse goalgetter boven Wout Weghorst'

FC Twente heeft de interesse in Wout Weghorst op een lager pitje gezet. Technisch directeur Erik ten Hag zou zijn vizier nu op Zweden hebben gericht.

Volgens WFCGroningen ziet FC Twente nu tweevoudig Noorse international Erik Botheim als toptarget voor de spitspositie. De spits van het Zweedse Malmö FF staat nu bovenaan het lijstje van Ten Hag.

"FC Twente is in twijfel gesteld door de recente prestaties van Weghorst", schrijft WFCGroningen. "Dat sluit Weghorst nog steeds niet uit, maar de kans is afgenomen." Botheim is een 1.87 meter lange spits met een marktwaarde van 3,5 miljoen euro en zou bij FC Twente samen met Sam Lammers kunnen concurreren om de spitspositie.