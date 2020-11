Geschreven door Auke Kooreman 02 nov 2020 om 20:11

Voor een Champions League wedstrijddag is er altijd een persconferentie voor de overgevlogen journalisten. Ajax vertrok met slechts zeventien spelers naar Denemarken. De Amsterdammers lijken hard geraakt door het coronavirus, maar Ten Hag wil er vanwege de privacywet weinig over kwijt.

Elke week weer is het maar de vraag wie de trainers wel op kunnen stellen en wie niet. Spelers worden veelvuldig getest op het coronavirus.

Stekenburg, Onana, Klaassen, Tadic en nog veel meer zijn hoogstwaarschijnlijk afwezig wegens het virus. “Alle landen in de Europese Unie hebben andere regels en daardoor zijn sommige spelers ook niet aanwezig vandaag,” legt de trainer uit. Bij PSV was vorig week nogal veel te doen rond twee spelers die Cyprus niet in mochten, maar op de wedstrijddag zelf kwam Teze wel nog aan in Cyprus. Teze was uiteindelijk wel speelgerechtigd en deed afgelopen donderdagavond de hele wedstrijd mee. Erik ten Hag heeft ook goede hoop dat ook het geval zal zijn bij verschillende spelers. “Hopelijk komen er morgen nog spelers, maar dat horen wij morgen wel.”

Alle verschillende maatregelen maken het lastig, maar volgens Perr Schuurs moeten de spelers het er mee doen. “Wij houden ons goed aan de regels en hebben zo weinig mogelijk contact met verschillende mensen. Op de club zijn strakke meetings en die volgen wij dan ook gewoon netjes,” geeft de verdediger aan. Het heeft misschien wat weg van competitievervalsing, vindt Ten Hag, maar alle clubs hebben last van de problemen die wij nu ook hebben.

Midtjylland – Ajax wordt een lastige wedstrijd volgens de trainer en verdediger. Zij geven allebei aan dat het een stugge ploeg is waar je niet graag tegen wilt spelen. In Liverpool lieten zij zien waarom het een moeilijke ploeg is, maar wij hebben zelf ook twee Deense mensen in de staf die veel van club en het voetbal afweten, vertelt de trainer aan de Deense pers.