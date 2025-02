Erik ten Hag voorlopig thuis: "Eerste keer in mijn loopbaan"

"Er is ook een keerzijde van het vak", vertelde hij in de podcast van SEG Stories. "Er zijn ook heel veel dingen die ik niet heb kunnen meemaken de afgelopen jaren. Je hebt als trainer een arm sociaal leven. Daarom vlieg ik nu ook niet meteen in alle hoeken en gaten."

"Of dat moeilijk is? Je kiest ergens voor en dat heeft consequenties. Als je in het vak zit, denk je daar ook niet zo over na", vervolgt de oud-trainer van FC Utrecht en Ajax. "Maar er zijn gewoon dingen die je graag had beleefd met je familie en vrienden. Niet alleen de goede momenten, maar ook de slechte. Als iemand het moeilijk heeft, kun je er niet echt voor ze zijn. De volgende wedstrijd staat alweer voor de deur."

Nooit eerder nam hij een pauze. "Dit is de eerste keer in mijn loopbaan. Dat is ook heel erg goed voor me. Je kunt even afstand nemen en jezelf in de spiegel aankijken. Dat doe ik eigenlijk iedere avond, nu heb ik daar meer rust en tijd voor. Ik ben 22 jaar lang, 365 dagen per jaar met voetbal bezig geweest. Ik heb nooit een dag vrij gehad. Het gaat altijd door. Ik heb de afgelopen maanden gebruikt om terug te kijken. Niet alleen op de afgelopen periode, maar op de afgelopen 22 jaar."