Erik ten Hag waarschuwt: "Bij Ajax vind ik dat wel zorgelijk"

Erik ten Hag heeft zijn zorgen geuit over de situatie van Jong Ajax. De beloften van de Amsterdammers verkeren al lange tijd in dramatische vorm.

Ajax is het seizoen goed begonnen, maar technisch directeur Jordi Cruijff krijgt ook kritiek op zijn beleid. De nieuwe bestuurder zou te veel op de korte termijn gefocust zijn en de jeugdopleiding van Ajax links laten liggen. "Dat moet de toekomst gaan uitwijzen", zo reageert Ten Hag in Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

De voormalig Ajacied ziet dat Jong Ajax inderdaad niet in goede doen is. "Wat een beetje zorgelijk is natuurlijk, is dat Jong Ajax vorig jaar onderaan is geëindigd. Nu doen ze het ook niet bijzonder goed", vervolgt hij.