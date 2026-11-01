Erik ten Hag waarschuwt: "Bij Ajax vind ik dat wel zorgelijk"
Erik ten Hag heeft zijn zorgen geuit over de situatie van Jong Ajax. De beloften van de Amsterdammers verkeren al lange tijd in dramatische vorm.
Ajax is het seizoen goed begonnen, maar technisch directeur Jordi Cruijff krijgt ook kritiek op zijn beleid. De nieuwe bestuurder zou te veel op de korte termijn gefocust zijn en de jeugdopleiding van Ajax links laten liggen. "Dat moet de toekomst gaan uitwijzen", zo reageert Ten Hag in Goedemorgen Eredivisie van ESPN.
De voormalig Ajacied ziet dat Jong Ajax inderdaad niet in goede doen is. "Wat een beetje zorgelijk is natuurlijk, is dat Jong Ajax vorig jaar onderaan is geëindigd. Nu doen ze het ook niet bijzonder goed", vervolgt hij.
Jong Ajax staat na twaalf wedstrijden met twaalf punten op de zestiende plek. "Bij Ajax vind ik dat wel zorgelijk. Dat Jong niet bovenaan in die ranglijst meedoet, want daar moet Ajax het van hebben", oordeelt Ten Hag.
"Ajax staat voor winnen en entertainment, maar vooral ook jonge spelers doorbrengen. Het droogde eigenlijk nooit op in Amsterdam. Op dit moment, als ze onderin staan, is het wel lastig om aansluiting te vinden bij het eerste elftal", besluit de technisch directeur van FC Twente.
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