Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Erik ten Hag waarschuwt: "Bij Ajax vind ik dat wel zorgelijk"

Max
bron: ESPN
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © MTB-Photo

Erik ten Hag heeft zijn zorgen geuit over de situatie van Jong Ajax. De beloften van de Amsterdammers verkeren al lange tijd in dramatische vorm. 

Ajax is het seizoen goed begonnen, maar technisch directeur Jordi Cruijff krijgt ook kritiek op zijn beleid. De nieuwe bestuurder zou te veel op de korte termijn gefocust zijn en de jeugdopleiding van Ajax links laten liggen. "Dat moet de toekomst gaan uitwijzen", zo reageert Ten Hag in Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

De voormalig Ajacied ziet dat Jong Ajax inderdaad niet in goede doen is. "Wat een beetje zorgelijk is natuurlijk, is dat Jong Ajax vorig jaar onderaan is geëindigd. Nu doen ze het ook niet bijzonder goed", vervolgt hij. 

Jong Ajax staat na twaalf wedstrijden met twaalf punten op de zestiende plek. "Bij Ajax vind ik dat wel zorgelijk. Dat Jong niet bovenaan in die ranglijst meedoet, want daar moet Ajax het van hebben", oordeelt Ten Hag. 

"Ajax staat voor winnen en entertainment, maar vooral ook jonge spelers doorbrengen. Het droogde eigenlijk nooit op in Amsterdam. Op dit moment, als ze onderin staan, is het wel lastig om aansluiting te vinden bij het eerste elftal", besluit de technisch directeur van FC Twente. 

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen niet overtuigd van bewierookte Ajacied: "Moet het nog zien"

0
Leeroy Echteld

Echteld niet ontevreden na nederlaag: "Kan ik wel trots op zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Driessen niet overtuigd van bewierookte Ajacied: "Moet het nog zien"

Echteld niet ontevreden na nederlaag: "Kan ik wel trots op zijn"

Kraay jr. heeft nieuwtje over Míchel: "Begrepen van de perschefs"

Tolu maakt opnieuw veel indruk: "Haaland doet dat ook vaak"

Erik ten Hag waarschuwt: "Bij Ajax vind ik dat wel zorgelijk"

Wijndal ziet oude bekende: "Heb een goede band kunnen houden"

Ajax O16 loopt finale Messi Cup mis na nederlaag in halve finale

AZ onder de indruk van Tolu: "Ik probeerde echt alles te doen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws