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'Erik ten Hag wees Ajax de deur': "Ze wilden hem dolgraag terug"

Bjorn
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © MTB-Photo

Erik ten Hag is sinds dit kalenderjaar technisch directeur bij FC Twente. De 56-jarige bestuurder werkte in het verleden bij grote clubs als PSV, Ajax en Manchester United, maar voelt zich in Enschede op zijn plek. Al had Ten Hag zijn trainersloopbaan ook kunnen verlengen.

"Na zijn ontslag bij Manchester United legde hij verschillende aanbiedingen naast zich neer", schrijft Geert-Jan Jakobs op de website van Voetbal International. "Ajax wilde hem dolgraag terug. Ook Feyenoord waagde een poging, na het ontslag van Brian Priske. Ten Hag hapte pas toe voor Bayer Leverkusen, dat hem aanstelde als opvolger van succestrainer Xabi Alonso."

Zijn avontuur bij de Bundesliga-club eindigde al na twee competitiewedstrijden. Ten Hag was sindsdien nergens meer hoofdtrainer. "Verbolgen over zijn ontslag, raakte hij in gesprek met FC Twente. De club zocht een opvolger voor Streuer, Ten Hag was plots beschikbaar. Eén en één werd twee. Het was toeval, maar misschien ook wel gewoon het lot", aldus Jakobs. Ten Hag kan dat zelf alleen maar beamen: "Het moest zo zijn", aldus de technisch directeur van FC Twente.

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