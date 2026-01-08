Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Erik ten Hag wees twee 'mooie clubs' af: "Bijvoorbeeld Ajax"

Niek
Erik ten Hag bij de reünie van FC Twente
Erik ten Hag bij de reünie van FC Twente Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag gaat per 1 februari aan de slag als technisch directeur bij FC Twente, maar de oefenmeester had ook bij grotere clubs aan de slag gekund. Thijs Zwagerman had niet zien aankomen dat Ten Hag dinsdagavond werd gepresenteerd als opvolger van Jan Streuer bij de Tukkers. 

“Het is sowieso wel verrassend, omdat we weten dat Ten Hag na zijn bliksemvertrek bij Bayer Leverkusen als trainer ook nog heeft gesproken met bijvoorbeeld Ajax en Wolves", blikt hij terug in Tekengeld. "Ondanks twee ontslagen op rij was er nog steeds heel veel interesse van mooie clubs uit Europa voor hem als trainer, maar we weten ook van Ten Hag dat hij kiest voor echte projecten en waar hij denkt dat hij in het grote plaatje veel invloed kan uitoefenen.”

“Dat heeft hij door zijn hele carrière heen gedaan", vervolgt de 'mediamaker' op de website van ESPN. "Voor hem is dat nu het technisch directeurschap bij FC Twente, al was ik er ook door verrast", besluit Zwagerman. Ten Hag heeft bij de club uit Enschede een contract tot medio 2028 getekend en hij zal in de komende maanden onder andere een knoop moeten doorhakken over de trainersfunctie. John van den Brom heeft namelijk een aflopend contract. 

