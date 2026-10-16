Erik ten Hag wijst naar Ajax: "Op randje om er vanaf te vallen"

Ten Hag vroeg zich af of FC Twente wel klaar was voor Europees voetbal. "Tegen Qarabağ hebben we het afgedwongen en je ziet dat het team groeiende is. We moeten nu zien hoe ver we kunnen komen en we zijn wel heel ambitieus. We hebben er ook wel vertrouwen in", zei Ten Hag voor de camera van Ziggo Sport.

De bestuurder waarschuwde opnieuw de Nederlandse clubs in Europa, zoals Ajax. "Je zou zeggen dat de volgende ronde haalbaar is, maar we moeten als Nederland weten waar we staan", gaf hij aan. "We hoeven ons niet te verstoppen en moeten spelen met lef en moed. Het is alleen niet zomaar gedaan. In Nederland wordt het vaak zo opgepompt dat wij er even overheen lopen, maar in Europa gaat dat niet zo."