Erik ten Hag wijst naar Ajax: "Op randje om er vanaf te vallen"
Erik ten Hag heeft opnieuw zijn onvrede laten blijken in aanloop naar het duel tussen FC Twente en FC Thun (1-0). De technisch directeur van FC Twente heeft zich hard uitgesproken over de situatie van het Nederlandse voetbal.
Ten Hag vroeg zich af of FC Twente wel klaar was voor Europees voetbal. "Tegen Qarabağ hebben we het afgedwongen en je ziet dat het team groeiende is. We moeten nu zien hoe ver we kunnen komen en we zijn wel heel ambitieus. We hebben er ook wel vertrouwen in", zei Ten Hag voor de camera van Ziggo Sport.
De bestuurder waarschuwde opnieuw de Nederlandse clubs in Europa, zoals Ajax. "Je zou zeggen dat de volgende ronde haalbaar is, maar we moeten als Nederland weten waar we staan", gaf hij aan. "We hoeven ons niet te verstoppen en moeten spelen met lef en moed. Het is alleen niet zomaar gedaan. In Nederland wordt het vaak zo opgepompt dat wij er even overheen lopen, maar in Europa gaat dat niet zo."
"We hebben tegen Qarabağ thuis verloren, tegen Ferencváros verloren. Ik ben heel benieuwd hoe we daar mee omgaan", vervolgde Ten Hag. "Een zege is super belangrijk, we moeten met de Nederlandse clubs gewoon met de sterkste opstelling spelen, anders verliezen we plekken. We staan op het randje om er vanaf te vallen. Europa is gewoon heel belangrijk sportief, maar ook voor het business-model."
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Erik ten Hag wijst naar Ajax: "Op randje om er vanaf te vallen"
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