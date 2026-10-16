Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Erik ten Hag wijst naar Ajax: "Op randje om er vanaf te vallen"

Bjorn
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © MTB-Photo

Erik ten Hag heeft opnieuw zijn onvrede laten blijken in aanloop naar het duel tussen FC Twente en FC Thun (1-0). De technisch directeur van FC Twente heeft zich hard uitgesproken over de situatie van het Nederlandse voetbal.

Ten Hag vroeg zich af of FC Twente wel klaar was voor Europees voetbal. "Tegen Qarabağ hebben we het afgedwongen en je ziet dat het team groeiende is. We moeten nu zien hoe ver we kunnen komen en we zijn wel heel ambitieus. We hebben er ook wel vertrouwen in", zei Ten Hag voor de camera van Ziggo Sport.

De bestuurder waarschuwde opnieuw de Nederlandse clubs in Europa, zoals Ajax. "Je zou zeggen dat de volgende ronde haalbaar is, maar we moeten als Nederland weten waar we staan", gaf hij aan. "We hoeven ons niet te verstoppen en moeten spelen met lef en moed. Het is alleen niet zomaar gedaan. In Nederland wordt het vaak zo opgepompt dat wij er even overheen lopen, maar in Europa gaat dat niet zo."

"We hebben tegen Qarabağ thuis verloren, tegen Ferencváros verloren. Ik ben heel benieuwd hoe we daar mee omgaan", vervolgde Ten Hag. "Een zege is super belangrijk, we moeten met de Nederlandse clubs gewoon met de sterkste opstelling spelen, anders verliezen we plekken. We staan op het randje om er vanaf te vallen. Europa is gewoon heel belangrijk sportief, maar ook voor het business-model."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sofyan Amrabat, Youri Baas en Julian Brandt balen

Baas ziet probleem bij Ajax: "Daar konden wij niet aan matchen"

0
Míchel Sanchez

Míchel verdedigt Ajax-dissonant: "We hebben vertrouwen in hem"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen aan het woord bij ESPN

Anco Jansen noemt zwakste schakels bij Ajax: "Een stel pupillen"

0
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
René van der Gijp

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

0
René van der Gijp

Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Driessen waarschuwt Míchel: "Daar gaan spelers misbruik van maken"

Jan van Halst na onrust bij Ajax: "Ik glimlach daarom en dat is prima"

Erik ten Hag wijst naar Ajax: "Op randje om er vanaf te vallen"

'Martínez op ramkoers met United; transfer kan Ajax geld opleveren'

Van Polen met transferadvies voor Ajax: "Zie hem die stap wel maken"

Wout Weghorst vol verbazing na rode kaart: "Ik werd helemaal gek"

Antony's huis overvallen en leeggeroofd: "Wat me het boos maakt..."

'Spandoeken van Ajax-fans op brute wijze gestolen': "Tum + Paddy"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws