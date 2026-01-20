Laatste nieuws
'Erik ten Hag wil speler van Ajax halen': "Komt naar Enschede"

Niek
Erik ten Hag in De Grolsch Veste
Erik ten Hag in De Grolsch Veste Foto: © MTB-Photo

FC Twente won zondagmiddag met 0-2 op bezoek bij Heracles Almelo en Ricky van Wolfswinkel nam de (bevrijdende) tweede treffer voor zijn rekening. De centrumspits, die een aflopend contract heeft bij de club uit Enschede, weet echter nog niet waar zijn toekomst ligt. 

"Hij heeft nog niet met Ten Hag gezeten, maar dat is ook niet zo gek want die begint op 1 februari pas officieel", vertelt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand op de website van Tubantia over de situatie van de ervaren centrumspits. "Maar goed, Van Wolfswinkel wordt ingeruild voor Weghorst, dus dan krijgen we er iemand anders bij. Circus-Weghorst komt naar Enschede", voorspelt Ten Voorde, die vervolgens de vraag krijgt of hij serieus is.

"Het wordt al een week door allerlei mensen gedropt", constateert hij. "Laat ik het zo zeggen: ik weet niet of hij komt, maar ik sluit het ook niet helemaal uit Ten Hag kennende. En die denkt: deze groep heeft nog wat gif nodig en ik heb met hem uitstekend gewerkt bij United, hoewel hij daar geen goal heeft gemaakt. Er is totaal nog geen sprake van enige lijntjes of contracten, het is ook nog maar de vraag wat-ie zelf wil. Maar ik sluit het niet helemaal uit", aldus Ten Voorde. 

