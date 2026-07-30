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'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'

Niek

FC Twente wil opnieuw zaken doen met Feyenoord. Na de succesvolle komst van Ramiz Zerrouki uit Rotterdam hebben de Tukkers hun vizier nu gericht op Jerayno Schaken. Volgens De Telegraaf heeft FC Twente inmiddels een bod uitgebracht op de 17-jarige rechtsbuiten.

De kans op speelminuten in de hoofdmacht van Feyenoord lijkt voor Schaken op korte termijn beperkt. FC Twente ziet juist veel potentie in de talentvolle aanvaller en wil hem direct toevoegen aan de selectie van het eerste elftal. 

Schaken is geen onbekende naam in de Nederlandse voetbalwereld. De aanvaller is een van de tweelingzonen van oud-prof Ruben Schaken, die onder meer uitkwam voor ADO Den Haag en Feyenoord. Daarnaast speelde hij zeven interlands voor het Nederlands elftal.

Jerayno begon zijn jeugdopleiding bij PEC Zwolle en maakte vervolgens de overstap naar Ajax. Daarna trok hij samen met zijn tweelingbroer Kirayno naar de jeugdopleiding van sc Heerenveen. Inmiddels staat hij onder contract bij Feyenoord, maar een transfer naar FC Twente lonkt. Volgens De Telegraaf zien de Enschedeërs in hem een versterking voor de hoofdmacht.

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