'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'

FC Twente wil opnieuw zaken doen met Feyenoord. Na de succesvolle komst van Ramiz Zerrouki uit Rotterdam hebben de Tukkers hun vizier nu gericht op Jerayno Schaken. Volgens De Telegraaf heeft FC Twente inmiddels een bod uitgebracht op de 17-jarige rechtsbuiten.

De kans op speelminuten in de hoofdmacht van Feyenoord lijkt voor Schaken op korte termijn beperkt. FC Twente ziet juist veel potentie in de talentvolle aanvaller en wil hem direct toevoegen aan de selectie van het eerste elftal.

Schaken is geen onbekende naam in de Nederlandse voetbalwereld. De aanvaller is een van de tweelingzonen van oud-prof Ruben Schaken, die onder meer uitkwam voor ADO Den Haag en Feyenoord. Daarnaast speelde hij zeven interlands voor het Nederlands elftal.