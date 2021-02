Geschreven door Auke Kooreman 31 jan 2021 om 22:01

Met een dubbel schema heeft Ten Hag het de laatste dagen erg druk gehad. Voor alle teams moet hij namelijk een nieuw plan bedenken. Zondag in Alkmaar zag hij zijn plan op de gewenste manier uitpakken.

De trainers van tegenwoordig maken vaak duidelijk dat elke ploeg anders is en daarvoor een ander plan bedacht moet worden. Gelukkig had Ajax kortgeleden tegen AZ gespeeld en kon Ten Hag wat punten overnemen van het plan voor afgelopen keer tegen AZ. “Naar mijn gevoel hebben wij vandaag een goede wedstrijd gespeeld. Ik heb een wedstrijd gezien zoals ik de wedstrijd had verwacht,” vertelt Ten Hag. Helene Hendriks werkend voor ESPN antwoordde daarop met: “Wat had je precies vooraf verwacht?”

“De wedstrijd domineren, continu drukzetten op de tegenstander en goed aan de bal zijn.” Daley Blind had in alle drie de punten een grote inbreng. Vanuit achteruit coacht hij altijd veel en bepaalt hij vaak het tempo van de wedstrijd, maar zondag was de linksback van Ajax ook erg belangrijk bij de eerste twee goals. “Je kan niet negentig minuten lang te domineren. Bij fases krijgt de tegenstander dan altijd wat kansen, maar gelukkig werden die niet benut.” Naast de wedstrijd was de trainer ook heel erg tevreden over Devyne Rensch. “Hij is nog heel jong, maar speelde erg goed. Zowel op aanvallend als verdedigend gebied speelde hij een uitstekende wedstrijd.”

Met het oog op een vertrek van Quincy Promes lijkt Ajax een nieuwe speler willen toevoegen aan de selectie, maar de trainer had na afloop geen nieuws over de transfer van Promes of een nieuwe speler.