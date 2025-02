Erik ten Hag zeer open over toekomst: "Dat heb ik al besloten"

"Ik heb al besloten dat ik geen enkele baan aanneem tot 1 juli. Dan begint het nieuwe seizoen", is Ten Hag bij SEG Stories duidelijk over zijn toekomst. De coach werd eind oktober vorig jaar ontslagen bij Manchester United. Hij werd gelinkt aan Borussia Dortmund en Feyenoord, maar voorlopig zit een nieuwe klus er nog niet in.

Ten Hag is open over wat hij mist aan het trainer zijn van United. "Ik mis vooral Old Trafford. We hebben veel hoogtepunten gekend, maar zoals ik altijd zeg, blijft er ruimte voor verbetering. Goed is niet goed genoeg."