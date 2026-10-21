Erik ten Hag ziet duidelijk voorbeeld: "Ajax is by far dé club"
Erik ten Hag trad in februari aan als technisch directeur van FC Twente. De bestuurder hoopt de club uit Enschede weer echt in de lift te krijgen in de strijd om de plekken achter de traditionele top drie.
"De eerste stappen zijn gezet", zegt Ten Hag in gesprek met Voetbal International. "Ik begon met de vraag: wat is de voetbalvisie binnen deze club? Hoe kijken we hier bij FC Twente naar voetbal, hoe willen we dat gevoetbald wordt en hoe vertalen we dat naar een teamprofiel? Wat willen we toevoegen aan het elftal?"
Ten Hag ziet een duidelijk voorbeeld. "Ajax is by far dé club, in Nederland maar misschien ook wel wereldwijd, met een heel helder DNA", meent hij. "Ajax staat voor winnen, entertainment, eigen jeugd, volgens de hoogste norm. Twente staat voor technisch verzorgd voetbal, in een familiaire omgeving. Die cultuur is door Kees Rijvers gecreëerd. Zijn geest waart hier nog rond. We moeten hier technisch verzorgde spelers hebben, maar wel gekoppeld aan deze tijd. In het huidige voetbal moet je moderne atleten hebben."
"Rijvers én Fred Rutten, die ook door hem was geïnspireerd, zijn de belangrijkste mensen geweest in de geschiedenis van deze club", vervolgt Ten Hag. "Zij hebben de meeste impact gehad op wat Twente nu is. Fred legde de sportieve basis voor het succes begin deze eeuw. Steve McClaren heeft daar later nog een winnaarscultuur aan toegevoegd."
Ten Hag hoopt dat laatste nu weer terug te brengen. "Dat is wat FC Twente door de jaren heen te weinig heeft gedaan: winnen. Het eerste decennium van deze eeuw was het enige waarin de club technisch verzorgd voetbal aan winnen koppelde. Daar moeten we naar terug. Maar dan wél financieel goed onderbouwd. Solide en betrouwbaar", besluit hij.
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Erik ten Hag ziet duidelijk voorbeeld: "Ajax is by far dé club"
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