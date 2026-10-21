Erik ten Hag ziet duidelijk voorbeeld: "Ajax is by far dé club"

Erik ten Hag trad in februari aan als technisch directeur van FC Twente. De bestuurder hoopt de club uit Enschede weer echt in de lift te krijgen in de strijd om de plekken achter de traditionele top drie.

"De eerste stappen zijn gezet", zegt Ten Hag in gesprek met Voetbal International. "Ik begon met de vraag: wat is de voetbalvisie binnen deze club? Hoe kijken we hier bij FC Twente naar voetbal, hoe willen we dat gevoetbald wordt en hoe vertalen we dat naar een teamprofiel? Wat willen we toevoegen aan het elftal?"

Ten Hag ziet een duidelijk voorbeeld. "Ajax is by far dé club, in Nederland maar misschien ook wel wereldwijd, met een heel helder DNA", meent hij. "Ajax staat voor winnen, entertainment, eigen jeugd, volgens de hoogste norm. Twente staat voor technisch verzorgd voetbal, in een familiaire omgeving. Die cultuur is door Kees Rijvers gecreëerd. Zijn geest waart hier nog rond. We moeten hier technisch verzorgde spelers hebben, maar wel gekoppeld aan deze tijd. In het huidige voetbal moet je moderne atleten hebben."