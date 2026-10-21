Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Erik ten Hag ziet duidelijk voorbeeld: "Ajax is by far dé club"

Bjorn
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © MTB-Photo

Erik ten Hag trad in februari aan als technisch directeur van FC Twente. De bestuurder hoopt de club uit Enschede weer echt in de lift te krijgen in de strijd om de plekken achter de traditionele top drie. 

"De eerste stappen zijn gezet", zegt Ten Hag in gesprek met Voetbal International. "Ik begon met de vraag: wat is de voetbalvisie binnen deze club? Hoe kijken we hier bij FC Twente naar voetbal, hoe willen we dat gevoetbald wordt en hoe vertalen we dat naar een teamprofiel? Wat willen we toevoegen aan het elftal?"

Ten Hag ziet een duidelijk voorbeeld. "Ajax is by far dé club, in Nederland maar misschien ook wel wereldwijd, met een heel helder DNA", meent hij. "Ajax staat voor winnen, entertainment, eigen jeugd, volgens de hoogste norm. Twente staat voor technisch verzorgd voetbal, in een familiaire omgeving. Die cultuur is door Kees Rijvers gecreëerd. Zijn geest waart hier nog rond. We moeten hier technisch verzorgde spelers hebben, maar wel gekoppeld aan deze tijd. In het huidige voetbal moet je moderne atleten hebben."

"Rijvers én Fred Rutten, die ook door hem was geïnspireerd, zijn de belangrijkste mensen geweest in de geschiedenis van deze club", vervolgt Ten Hag. "Zij hebben de meeste impact gehad op wat Twente nu is. Fred legde de sportieve basis voor het succes begin deze eeuw. Steve McClaren heeft daar later nog een winnaarscultuur aan toegevoegd."

Ten Hag hoopt dat laatste nu weer terug te brengen. "Dat is wat FC Twente door de jaren heen te weinig heeft gedaan: winnen. Het eerste decennium van deze eeuw was het enige waarin de club technisch verzorgd voetbal aan winnen koppelde. Daar moeten we naar terug. Maar dan wél financieel goed onderbouwd. Solide en betrouwbaar", besluit hij.

Zet in op Ajax tegen Atalanta!

Ajax speelt donderdagavond de Conference League-wedstrijd tegen Atalanta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen hekelt 'angsthaas': "Bij Ajax hoeven ze niet te treuren"

0
Dennis Higler

Dennis Higler krijgt bijval na Ajax-wedstrijd: "Meer van dit"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

0
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Kenneth Perez bekritiseert aankoop van Ajax: "Dat is schrijnend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Erik ten Hag ziet duidelijk voorbeeld: "Ajax is by far dé club"

Míchel reageert op felle kritiek: "Ik probeer het te verbeteren"

Driessen hekelt 'angsthaas': "Bij Ajax hoeven ze niet te treuren"

Dennis Higler krijgt bijval na Ajax-wedstrijd: "Meer van dit"

Janse even terug in Euroborg: "Dat heb ik toch maar ingehouden"

Ajax krijgt Portugese bekende als scheidsrechter bij Europees duel

Ajax-huurling wacht op eerste minuten: "Wachten is best moeilijk"

Veelbesproken voormalig Ajax-talent keert terug in de Eredivisie
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws