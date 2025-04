Erik ten Hag ziet oud-pupil excelleren: "Hij is een soldaat"

Ten Hag kreeg de magistrale prestatie van zijn voormalige pupil pas later mee. "Om heel eerlijk te zijn, zat ik Bayern München - Internazionale te kijken. Natuurlijk heb ik wel de samenvatting gezien. En dit seizoen heb ik veel wedstrijden van Arsenal mogen aanschouwen, dus de hoofdrol van Jurriën verrast me niet", aldus Ten Hag, die nog altijd veel respect heeft voor de multifunctionele verdediger.

Opmerkelijk genoeg ging het gesprek al snel over nóg een Timber. "Je kunt Timber, allebei de Timbertjes trouwens, om een boodschap sturen", zei Ten Hag met een glimlach tegenover De Telegraaf, doelend op zowel Jurriën als zijn broer Quinten, die inmiddels uitblinkt op het middenveld bij Feyenoord.

Over Jurriën was de trainer vol lof. "Hij is een soldaat. Meedogenloos en hij weet dat het in het topvoetbal ‘eten of worden gegeten’ is. Zo staat hij erin. Hij is proactief, wacht niet af."