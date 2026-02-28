Erik ten Hag zorgde voor onbegrip: "Toen ik wilde vertrekken..."

"Het is natuurlijk voetbal, elke manager heeft zijn voorkeuren", vertelt Wan-Bissaka in gesprek met The Daily Mail. "Ze kunnen je leuk vinden of niet, dat hoort nu eenmaal bij het spel. Toen hij (Rangnick) kwam, was dat niet de beste periode voor mij en was er veel kritiek. Het was moeilijk toen Erik ten Hag arriveerde. Zodra hij er was, vertelde hij me dat ik niet in zijn plannen paste."

"Maar toen ik probeerde te vertrekken, zei hij dat hij niet wilde dat ik wegging. Ik begreep het niet. Dat was mentaal zwaar, omdat ik me afvroeg wat ik nu moest doen", vervolgt hij. De verdediger probeerde stoïcijns door te gaan. "Ik zei tegen mezelf dat ik moest blijven trainen, mezelf moest blijven verbeteren en mijn spel moest blijven spelen. Het was echter moeilijk om gemotiveerd te blijven, vooral als je traint zonder het duidelijke doel om te spelen", aldus Wan-Bissaka.