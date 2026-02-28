Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax historie & oud-spelers

Erik ten Hag zorgde voor onbegrip: "Toen ik wilde vertrekken..."

Stefan
Erik ten Hag in De Grolsch Veste
Erik ten Hag in De Grolsch Veste Foto: © MTB-Photo

Erik ten Hag beleefde enkele rumoerige seizoenen als trainer van Manchester United. Vleugelverdediger Aaron Wan-Bissaka heeft teruggekeken op zijn tijd onder de oud-hoofdtrainer van Ajax in Manchester.

"Het is natuurlijk voetbal, elke manager heeft zijn voorkeuren", vertelt Wan-Bissaka in gesprek met The Daily Mail. "Ze kunnen je leuk vinden of niet, dat hoort nu eenmaal bij het spel. Toen hij (Rangnick) kwam, was dat niet de beste periode voor mij en was er veel kritiek. Het was moeilijk toen Erik ten Hag arriveerde. Zodra hij er was, vertelde hij me dat ik niet in zijn plannen paste."

"Maar toen ik probeerde te vertrekken, zei hij dat hij niet wilde dat ik wegging. Ik begreep het niet. Dat was mentaal zwaar, omdat ik me afvroeg wat ik nu moest doen", vervolgt hij. De verdediger probeerde stoïcijns door te gaan. "Ik zei tegen mezelf dat ik moest blijven trainen, mezelf moest blijven verbeteren en mijn spel moest blijven spelen. Het was echter moeilijk om gemotiveerd te blijven, vooral als je traint zonder het duidelijke doel om te spelen", aldus Wan-Bissaka.

Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug: "Niet meer geleefd worden door agenda"

Marco van Ginkel

Marco van Ginkel weet nog: "Ik was toen bijna rond met Ajax"

Video’s
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

