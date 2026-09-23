Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Eriksen (34) per direct weg bij VfL Wolfsburg: "Op zijn verzoek"

Niek
Christian Eriksen
Christian Eriksen Foto: © Pro Shots

Het contract van Christian Eriksen bij VfL Wolfsburg is per direct ontbonden, zo valt te lezen op de website van VI. De 34-jarige middenvelder zakte eerder dit jaar (weer) in elkaar op het veld tijdens een wedstrijd van Denemarken en daardoor wil hij graag dichter bij huis zijn. 

"Voor mij is het momenteel belangrijk om in Denemarken bij mijn familie te zijn", legt hij uit op de website van Vfl Wolfsburg. "Het stemt me vrolijk dat we daar samen een oplossing voor hebben gevonden. Ik weet dat de club nu in de juiste handen is om de weg terug te vinden naar de Bundesliga. Ik wil iedereen bij VfL en in Wolfsburg bedanken", besluit de voormalig Ajax-speler. 

Technisch directeur Dieter Hecking toont begrip voor het besluit van de routinier. "Het was voor ons duidelijk dat Christian de regie over zijn toekomst in handen had. Op zijn verzoek is deze ontbinding er nu gekomen", vertelt hij. "Hij heeft in korte tijd een blijvende indruk achtergelaten bij de medespelers, medewerkers en supporters. We bedanken Christian en wensen hem en zijn familie niets dan goeds", besluit Hecking. 

Gerelateerd:
Brian Brobbey werkt zich in het zweet in Zeist

Brobbey is slimmer geworden: "Bij Ajax was hij al na een uur op"

0
Etienne Vaessen

Etienne Vaessen een optie voor Ajax? "Een interessant profiel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Brobbey is slimmer geworden: "Bij Ajax was hij al na een uur op"

Eriksen (34) per direct weg bij VfL Wolfsburg: "Op zijn verzoek"

Etienne Vaessen een optie voor Ajax? "Een interessant profiel"

Opta publiceert xG-ranglijst: Ajax op deze plek na 7 wedstrijden

VIDEO | Oud-Ajacied André Onana ondergaat extreme cuppingtherapie

'Cruijff trekt eigen plan': "Daar bemoeit hij zich niet mee"

Milan Zonneveld prijst Ajacied: "Daar kan ik ook van genieten"

Kenneth Taylor onthult: "Dat kunnen de fans niet echt waarderen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws