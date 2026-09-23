Eriksen (34) per direct weg bij VfL Wolfsburg: "Op zijn verzoek"

Het contract van Christian Eriksen bij VfL Wolfsburg is per direct ontbonden, zo valt te lezen op de website van VI . De 34-jarige middenvelder zakte eerder dit jaar (weer) in elkaar op het veld tijdens een wedstrijd van Denemarken en daardoor wil hij graag dichter bij huis zijn.

"Voor mij is het momenteel belangrijk om in Denemarken bij mijn familie te zijn", legt hij uit op de website van Vfl Wolfsburg. "Het stemt me vrolijk dat we daar samen een oplossing voor hebben gevonden. Ik weet dat de club nu in de juiste handen is om de weg terug te vinden naar de Bundesliga. Ik wil iedereen bij VfL en in Wolfsburg bedanken", besluit de voormalig Ajax-speler.

Technisch directeur Dieter Hecking toont begrip voor het besluit van de routinier. "Het was voor ons duidelijk dat Christian de regie over zijn toekomst in handen had. Op zijn verzoek is deze ontbinding er nu gekomen", vertelt hij. "Hij heeft in korte tijd een blijvende indruk achtergelaten bij de medespelers, medewerkers en supporters. We bedanken Christian en wensen hem en zijn familie niets dan goeds", besluit Hecking.