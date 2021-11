Geschreven door Idse Geurts 02 nov 2021 om 15:11

Christian Eriksen heeft naar verluidt zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Ajax, zo meldt de Courriere Dello Sport. Volgens de Italiaanse krant moet Eriksen sowieso in januari bij Internazionale vertrekken. Eriksen is in Italië immers niet speelgerechtigd. Tijdens het EK kreeg de Deen een hartaanval op het veld. Hierdoor leeft hij nu met een defribilator. In de Serie A is het echter verboden om met een defribilator te spelen. Daarom is het onwaarschijnlijk dat Eriksen nog voor de Italiaanse club in actie kan komen.

Toch hoeft dit niet het einde van Eriksen zijn carrière te betekenen. Zo is het in Nederland wel toegestaan om met een defribilator te spelen. Onze eigen Daley Blind is hier een voorbeeld van. Inter is dan ook bereid om Eriksen tegen een zwaar verlies te verkopen, zodat de middenvelder weer kan spelen. Eriksen zou zelf inzetten op een transfer naar Ajax. Bij Ajax was de Deen tussen 2009 en 2013 een echte publiekslieveling. Een terugkeer van deze prachtige speler zou dan ook ontzettend mooi zijn.