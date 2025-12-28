Eriksen hoopt op terugkeer bij Ajax: "Dan is de cirkel rond"

Christian Eriksen speelt sinds deze zomer in de Bundesliga bij VfL Wolfsburg. Voor de Deense middenvelder is de Duitse club echter niet het eindstation. Hij tekende een contract voor twee jaar bij Wolfsburg, met het oog op het WK komende zomer, waarna hij hoopt terug te keren bij Ajax.

"Dan is de cirkel rond", zegt Eriksen tegen The Times. "Ik voelde me jarenlang de jongste, en nu ben ik de oudste. Zelfs tijdens de training denk ik: Jullie staan nog maar aan het begin, ik weet wat jullie te wachten staat. Maar mijn lichaam voelt goed. Ik voel me fris. Elke training, elke wedstrijd is fijn. Laten we kijken hoe ver we kunnen komen."

"Mijn hersenen zijn altijd sneller geweest dan mijn voeten, en gelukkig is dat nog steeds zo, maar het voetbal is wel een beetje veranderd. Het draait nu veel meer om statistieken, meer GPS, meer sprinten en getallen tellen, en minder om het voetbal zelf. Het is nu gewoon op en neer, negentig minuten lang vol gas. Je verliest daardoor wat van de spelers met flair, de nummers tien, de dribbelaars op de flanken", aldus Eriksen.