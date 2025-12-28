AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Eriksen hoopt op terugkeer bij Ajax: "Dan is de cirkel rond"

Joram
bron: The Times
Christian Eriksen
Christian Eriksen Foto: © Pro Shots

Christian Eriksen speelt sinds deze zomer in de Bundesliga bij VfL Wolfsburg. Voor de Deense middenvelder is de Duitse club echter niet het eindstation. Hij tekende een contract voor twee jaar bij Wolfsburg, met het oog op het WK komende zomer, waarna hij hoopt terug te keren bij Ajax.

"Dan is de cirkel rond", zegt Eriksen tegen The Times. "Ik voelde me jarenlang de jongste, en nu ben ik de oudste. Zelfs tijdens de training denk ik: Jullie staan nog maar aan het begin, ik weet wat jullie te wachten staat. Maar mijn lichaam voelt goed. Ik voel me fris. Elke training, elke wedstrijd is fijn. Laten we kijken hoe ver we kunnen komen."

"Mijn hersenen zijn altijd sneller geweest dan mijn voeten, en gelukkig is dat nog steeds zo, maar het voetbal is wel een beetje veranderd. Het draait nu veel meer om statistieken, meer GPS, meer sprinten en getallen tellen, en minder om het voetbal zelf. Het is nu gewoon op en neer, negentig minuten lang vol gas. Je verliest daardoor wat van de spelers met flair, de nummers tien, de dribbelaars op de flanken", aldus Eriksen. 

Gerelateerd:
Brian Brobbey

Brobbey mist grote kansen bij Sunderland; Britse media kritisch

0
Jordi Cruijff

"Cruijff kan Ajax helpen weer een grote Europese speler te worden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Ajax transfers & geruchten Christian Eriksen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd