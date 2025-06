Eriksen krijgt Ajax-advies: "Ik hoop daar wel een beetje op"

Mads Junker sluit niet uit dat Christian Eriksen deze zomer terugkeert bij Ajax. De Deense middenvelder is deze zomer transfervrij.

Eriksen liep onlangs uit zijn contract bij Manchester United en moet dus op zoek naar een nieuwe club. Bij het Deense TV 2 wordt gespeculeerd over de toekomst van de aanvoerder van Denemarken. "Mijn beste gok is Ajax", stelt voormalig Vitesse- en Roda JC-speler Junker. "Het niveau is op dit moment vergelijkbaar met dat van hem."

De 33-jarige oud-Ajacied werd regelmatig gelinkt aan een terugkeer naar Amsterdam. "Eriksen heeft een groot verleden bij Ajax, dus ik hoop daar wel een beetje op. Het zou ook een manier zijn voor hem om de cirkel rond te maken", aldus Junker, doelend op de doorbraak van Eriksen in het betaald voetbal bij Ajax. "Het zou Eriksen ook fit houden met het oog op het nationale elftal."