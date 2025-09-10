AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Eriksen laat Ajax links liggen en gaat voor club in Bundesliga'

Arthur
bron: Deense media
Christian Eriksen
Christian Eriksen Foto: © Pro Shots

Christian Eriksen gaat zijn carrière niet bij Ajax voortzetten, maar kiest voor een avontuur in de Bundesliga. Volgens Deense en Duitse media gaat de 33-jarige middenvelder aan de slag bij VfL Wolfsburg, waar hij zal samenwerken met voormalig Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis.

Eriksen zat sinds zijn vertrek bij Manchester United zonder club. Woensdagochtend vloog de 144-voudig Deens international van Odense naar Braunschweig om bij Wolfsburg de medische keuring te ondergaan en de afrondende besprekingen te voeren, meldt de Deense krant Tipsbladet.

De Deen beleefde zijn doorbraak bij Ajax, waar hij tussen 2010 en 2013 in 163 wedstrijden uitkwam. Eriksen scoorde in die periode 32 keer en gaf 65 assists. In 2013 maakte hij voor 14 miljoen euro de overstap naar Tottenham Hotspur, waar hij zeven seizoenen actief was.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln

Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

0
Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

Ajax-fans niet enthousiast: "Wij krijgen gewoon het afval"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Christian Eriksen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd