'Eriksen laat Ajax links liggen en gaat voor club in Bundesliga'

Christian Eriksen gaat zijn carrière niet bij Ajax voortzetten, maar kiest voor een avontuur in de Bundesliga. Volgens Deense en Duitse media gaat de 33-jarige middenvelder aan de slag bij VfL Wolfsburg, waar hij zal samenwerken met voormalig Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis.

Eriksen zat sinds zijn vertrek bij Manchester United zonder club. Woensdagochtend vloog de 144-voudig Deens international van Odense naar Braunschweig om bij Wolfsburg de medische keuring te ondergaan en de afrondende besprekingen te voeren, meldt de Deense krant Tipsbladet.

De Deen beleefde zijn doorbraak bij Ajax, waar hij tussen 2010 en 2013 in 163 wedstrijden uitkwam. Eriksen scoorde in die periode 32 keer en gaf 65 assists. In 2013 maakte hij voor 14 miljoen euro de overstap naar Tottenham Hotspur, waar hij zeven seizoenen actief was.