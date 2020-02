Geschreven door Jordi Smit 05 feb 2020 om 13:02

© Proshots

Christian Eriksen beleefde deze winterstop een turbulente transferperiode, wat uiteindelijk uitmondde in een vertrek naar Internazionale. In gesprek met Sky Sports blikt hij terug.

De creatieve middenvelder maakte voor 20 miljoen euro de overstap naar Italië. “Ik ben hier om te winnen en iets nieuws te beginnen”, vertelt Eriksen. “De laatste keer dat ik iets won was bij Ajax, dus het is vele jaren geleden. Ik herinner me nog steeds het gevoel, dus ik wil het hier ook bereiken.”

Eriksen denkt met zijn overstap naar Internazionale een mooie transfer te hebben gemaakt. “Ik zag mezelf hier spelen, het was gemakkelijk om ja te zeggen en natuurlijk ben ik hier gekomen om te proberen iets te winnen.” Het is daarbij eveneens zeer blij met zijn trainer. “Ik ben erg blij dat Conte hier is. Ik kreeg eerder te horen dat het zwaar was om onder hem te werken, maar ik heb maar een paar sessies gehad en het is midden in het seizoen, dus het is moeilijk te vergelijken met Pochettino. Maar er is een grote kans dat ik hier prijzen ga winnen”, aldus Eriksen.

De Deen maakte in de winter van 2009 de overstap van Odense BK naar Ajax, waar hij in een jeugdteam ging spelen. Uiteindelijk kwam hij drie jaar uit voor de hoofdmacht en vertrok hij in 2013 richting Londen. Daar speelde hij in totaal zeven jaar voor Tottenham Hotspur.