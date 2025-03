Eriksen over mogelijke Ajax-rentree: "Sluit nergens de deur voor"

Een terugkeer naar Denemarken ziet Eriksen nog niet zitten, zo vertelt hij aan Tipsbladet. "Ik heb het gevoel dat ik nog een aantal goede jaren in het buitenland heb. In Denemarken ga je meer naar je familie en naar het einde van je carrière kijken. Ik heb nog niet het gevoel dat ik daar al ben."

De middenvelder wordt vervolgens gevraagd naar Ajax, de club waar hij in 2010 doorbrak. "Ik sluit nergens de deur voor. Ik kijk wel wat er gebeurt en of het iets is dat past." Eriksen werd afgelopen zomer al gelinkt aan een terugkeer in Amsterdam. "Dat was afgelopen zomer. We zullen moeten afwachten hoe ze er deze zomer instaan. Natuurlijk gaat het ook om de interesse van de andere kant, niet alleen van de speler."

Een stap naar de Amerikaanse competitie sluit Eriksen uit. "Waar ik wel heen ga, weet ik nog niet. Ik ben straks transfervrij, dat is een situatie die ik nog niet eerder heb meegemaakt. Ik was ook transfervrij na mijn hartstilstand, maar dat was een andere situatie. Ik heb er nog niet heel veel over nagedacht. Mijn contract loopt deze zomer af, dus ik ben er in mijn hoofd op voorbereid dat ik iets nieuws moet vinden. Ik vind het prima, wat het ook wordt."