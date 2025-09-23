Eriksen reageert op Ajax-geruchten: "In Nederland maar één optie"

Een terugkeer naar Ajax was deze zomer niet aan de orde voor Christian Eriksen. De voormalig middenvelder van de Amsterdammers tekende een contract bij VfL Wolfsburg.

Eriksen was transfervrij na zijn vertrek bij Manchester United en werd regelmatig gelinkt aan een terugkeer naar Ajax. “Het is nooit onderwerp van gesprek geweest", reageert de international van Denemarken in gesprek met Tipsbladet. "De clubleiding heeft nooit gezegd dat ze me überhaupt wilden. Het was niet iets dat ooit ter discussie stond."

Ondanks dat een terugkeer naar Ajax niet aan de orde was, is de middenvelder duidelijk over zijn gevoelens voor zijn jeugdclub. “In Nederland is er voor mij maar één optie en dat is Ajax." De 33-jarige Eriksen trainde deze zomer nog even mee met het Zweedse Malmö, maar streek uiteindelijk neer bij het Wolfsburg van Paul Simonis.