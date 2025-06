Eriksen sluit terugkeer uit: "Hij zei dat ik dat niet moest doen"

In de Deense media werd Eriksen gelinkt aan een terugkeer naar jeugdclub Odense, maar volgens de middenvelder is daar niks van waar. "Ik hoorde het inderdaad van mijn agent dat die geruchten er waren. Mijn zaakwaarnemer zei gelijk dat ik dat niet moest doen", vertelt hij aan TV 2 Sport. "Natuurlijk heb je te maken met constante geruchten. Ik hoop alleen niet dat mensen geld op die transfer hebben gezet, want dan zijn ze het kwijt."

De 33-jarige Deen werd ook regelmatig gelinkt aan een terugkeer naar Ajax. "Op dit moment speelt er niets", benadrukt hij. "Er is natuurlijk veel interesse, maar ik ben met geen enkele club dicht bij een akkoord. Mijn focus ligt nu bij de interlands met Denemarken en daarna ga ik op vakantie. We zullen zien hoe lang die vakantie gaat duren."