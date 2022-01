Geschreven door Idse Geurts 31 jan 2022 om 11:01

Christian Eriksen heeft een nieuwe club gevonden. De middenvelder gaat spelen voor het Engelse Brentford. Eriksen moest noodgedwongen op zoek naar een nieuwe club, nadat zijn contract bij Internazionale was ontbonden. De Deen moest na zijn hartstilstand van vorig jaar immers spelen met een defribilator, iets wat verboden is in Italiƫ. De afgelopen week was Eriksen te bewonderen op De Toekomst. Bij Jong Ajax hield Eriksen zijn conditie op pijl. Het was echter al gelijk duidelijk dat Eriksen geen definitief contract bij Ajax zou tekenen. De creatieveling had zijn zinnen gezet op een rentree in de Premier League.

Deze rentree is er nu dus ook gekomen. Op het eerste gezicht lijkt Brentford een rare keuze voor Eriksen. De Londense club staat immers slechts veertiende. Echter, bij Brentford komt Eriksen een hoop landgenoten tegen. Maar liefst zeven(!) spelers van Brentford zijn afkomstig uit Denemarken. Bovendien bezit ook hoofdcoach Thomas Frank over een Deens paspoort. Daarnaast keert Eriksen terug in Londen, een plek die al vele jaren zijn thuis heeft mogen noemen. Eriksen lijkt zich dan ook vast snel op zijn plek te gaan voelen. Wij wensen hem in elk geval al het succes en geluk!