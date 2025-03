Eriksen terug bij Ajax? "Liefde voor Ajax is hij nooit vergeten"

"Omdat ik best een beetje verrast was door zijn openhartigheid over het feit dat hij ervan uitgaat dat Manchester United hem geen nieuw contract gaat aanbieden", opent Kraay jr. bij Voetbal International. "De directie heeft namelijk niets laten horen richting volgend seizoen. En toen kwam opeens het bericht in de media: Christian Eriksen: 'Ik ben benieuwd of Ajax nog interesse heeft'. Met andere woorden: Ik heb zeker interesse om terug te keren."

Adviseren of Ajax op een dergelijke aanbieding in moet gaan doet hij niet. "Dat moet Alex Kroes lekker zelf weten. Maar deze pleintjesvoetballer, dit sieraad voor het voetbal, die een soort ieders buurjongen is, wars van elke wijsdoenerij dan ook, deze wereldburger, die in zijn periode bij Ajax in 162 wedstrijden 32 goals maakte en 54 assists gaf, daar zou ik de deur niet zomaar voor dichthouden."

Wel is Eriksen sinds zijn ineenstorting op het veld niet meer de oude. "Het is nog steeds de man met de geweldige aanname, de nummer 10 met het aaien van de bal, die dingen ziet die anderen niet zien, en ze nog steeds uit kan voeren ook, maar er zit ook een maar aan. Zijn doelpunten- en assists-statistieken zijn wel beduidend minder geworden. Want vanaf zijn rentree op de velden bij Brentford en Manchester United stokt de teller qua doelpunten na 77 wedstrijden bij drie goals."

Dat hij nu niet scoort hoeft geen probleem te zijn in de Eredivisie. "Ik ben ervan overtuigd dat hij in onze Eredivisie, hét paradijs voor aanvallend ingestelde spelers, heus weer een goaltje of acht à tien gaat maken. Maar we mogen van hem niet verwachten dat hij de doelpuntenmachine van Ajax wordt en er 22 panklaar aflevert bij Brian Brobbey."

Proberen kan daarom altijd. "Want Kroes hoeft ook niet bang te zijn dat Ajax een extra lening moet afsluiten voor het salaris van Eriksen. Over afsluiten gesproken, ik vind het sowieso heel chique dat Eriksen zijn liefde Ajax nooit is vergeten en in de Johan Cruijff Arena nog één keer wil laten zien waarom we allemaal zo veel van hem houden."