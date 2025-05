'Eriksen-terugkeer bij Ajax ver weg; tweede Spaanse club meldt zich'

Een terugkeer van Christian Eriksen bij Ajax lijkt steeds verder weg te geraken. RCD Espanyol zou volgens het Spaanse Sport momenteel de beste papieren hebben om de oud-middenvelder in te lijven.

De ervaren Deen is komende zomer transfervrij en zou in beeld zijn bij de club uit Barcelona. Ook volgens transferjournalist Ekrem Konur is Espanyol één van de beste kandidaten om Eriksen aan te trekken. De 33-jarige middenvelder loopt uit zijn contract bij Manchester United en zou openstaan voor een nieuwe club.

Naast een aantal Premier League-clubs zouden ook een paar Spaanse clubs interesse hebben, waarbij Espanyol momenteel dus de grootste kanshebber is. Eriksen zou ruim negen miljoen euro per jaar verdienen, een bedrag dat Espanyol niet kan betalen. De Deen zal dus flink moeten inleveren, wil hij de overstap maken naar de club uit LaLiga. Eriksen werd ook al in verband gebracht met Real Mallorca.