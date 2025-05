Eriksen transfervrij op te pikken: "Ben nog fit om door te gaan"

De Deen vertrekt transfervrij bij de Premier League-club, maar zijn volgende bestemming is nog onbekend. "Eerst ga ik op vakantie en relaxen, daarna naar het nationale team. En dan zullen we zien wat de toekomst brengt. Ik ben nog fit om door te gaan", aldus Eriksen tegenover TNT Sports.

Wat zijn mogelijkheden zijn, weet hij op dit moment zelf ook nog niet. "Ik weet nog niet of er veel te kiezen valt", vertelt hij aan de Deense tak van Viaplay. "Na de vakantie zullen we zien of het juiste voorstel op ons pad komt, voor mij als voetballer en voor mijn gezin. Er is nog niets getekend."

Of er op korte termijn duidelijkheid komt, durft Eriksen niet te zeggen. "In het voetbal kan het snel gaan, maar op dit moment is er niets concreets of iets dat al getekend zal worden voor de interlandperiode."

Zondag maakte de voormalig Ajacied nog ruim twintig minuten zijn opwachting in het duel met Aston Villa. In totaal kwam Eriksen dit seizoen tot 23 competitiewedstrijden, waarvan elf als basisspeler. Hij scoorde twee keer en leverde één assist.