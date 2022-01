Geschreven door Idse Geurts 18 jan 2022 om 10:01

Christian Eriksen heeft vermeende interesse van PSV afgewezen. Zo meldt Voetbal International. De Eindhovenaren hadden interesse om Eriksen in te lijven, maar de Deen ziet hier dus geen heil in. Dit is natuurlijk een grote opluchting, aangezien Eriksen dan in het shirt van de grote concurrent zou spelen.

Toch lijkt Eriksen ook niet op weg naar Ajax. De middenvelder wil graag terugkeren naar de Premier League. De geruchten koppelen Eriksen nu vooral aan Brentford. In eerste instantie lijkt het vreemd dat een klasbak als Eriksen wordt geassocieerd met een transfer naar de nummer veertien van de Premier League. Toch is dit niet zo vreemd. Brentford heeft immers maar liefst acht Deense spelers onder contract staan. Eriksen komt hier dus veel landgenoten tegen.

Eriksen hoeft dus niet te klagen om weinig belangstelling. Na zijn gedwongen vertrek bij Internazionale staan er genoeg clubs voor de middenvelder in de rij. Onlangs gaf Eriksen aan dat hij zich weer helemaal fit voelt na zijn hartstilstand op het EK van vorig jaar. Zijn doel is dan ook om eind dit jaar weer actief te zijn op het WK in Qatar.