Ernie Brandts: "Hij was cruciaal voor NEC tegen Ajax in de ArenA"

NEC won zondag in de Johan Cruijff Arena met 0-3 (!) van Ajax en Ernie Brandts heeft twee spelers van de club uit Nijmegen opgenomen in zijn Elftal van de Week op de website van de Telegraaf . Het gaat om Kodai Sano en Robin Roefs.

"Robin Roefs was cruciaal voor NEC tegen Ajax in de ArenA”, blikt de WK-finalist van 1978 terug. "Hij hield zijn ploeg de eerste helft in de wedstrijd. Hij durft echt uit zijn goal te komen en bokste zo een bal weg én onderschepte een steekpass. Daarbij ranselde hij een kopbal van Kenneth Taylor geweldig uit zijn doel", aldus Brandts, die nog een uitblinker zag in de ploeg van trainer Rogier Meijer.

"Kodai Sano van NEC moest echt aanpoten in de eerste helft tegen Ajax, maar speelde misschien wel de belangrijkste rol toen hij agressief voor Taylor kwam en de 0-1 van Sontje Hansen inleidde", legt hij uit. "Een minuut later ongeveer kopte hij een bal voor de eigen doellijn weg, waar misschien een 1-1 in de maak was. Daarbij was hij enorm gedisciplineerd, won hij veel van zijn duels en liep hij de gaten dicht. Voor zijn neus maakte ook Sami Ouiassa indruk in het duel in de Johan Cruijff ArenA", besluit Brandts.