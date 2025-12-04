Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Ernst Boekhorst blijft ook komende jaren voorzitter van Ajax

Arthur
bron: Ajax
Ernst Boekhorst
Ernst Boekhorst Foto: © Pro Shots

Ernst Boekhorst is woensdagavond tijdens de Algemene Ledenvergadering van AFC Ajax opnieuw bevestigd als lid van de Bestuursraad. Daarmee blijft hij de komende drie jaar ook voorzitter van de club, dat maakt Ajax bekend op de officiële website.

De leden van de vereniging stemden daarnaast voor de herbenoeming van René Zegerius, die eveneens een nieuwe termijn in de Bestuursraad ingaat.

Pim van Dord daarentegen stelde zich niet herverkiesbaar. De Algemene Ledenvergadering vond plaats op sportcomplex De Toekomst.

