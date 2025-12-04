Het laatste Ajax Nieuws
Ernst Boekhorst blijft ook komende jaren voorzitter van Ajax
Ernst Boekhorst Foto: © Pro Shots
Ernst Boekhorst is woensdagavond tijdens de Algemene Ledenvergadering van AFC Ajax opnieuw bevestigd als lid van de Bestuursraad. Daarmee blijft hij de komende drie jaar ook voorzitter van de club, dat maakt Ajax bekend op de officiële website.
De leden van de vereniging stemden daarnaast voor de herbenoeming van René Zegerius, die eveneens een nieuwe termijn in de Bestuursraad ingaat.
Pim van Dord daarentegen stelde zich niet herverkiesbaar. De Algemene Ledenvergadering vond plaats op sportcomplex De Toekomst.
Laatste nieuws
Davy Klaassen zorgt voor verbazing: "Hij moest naar pianoles"
Ernst Boekhorst blijft ook komende jaren voorzitter van Ajax
Halsema wil aangifte doen tegen Ajacieden: "Politie opereert buiten"
Kenneth Taylor duikt op in de club na optreden tegen FC Groningen
Van Gaal geeft positieve update: "Kan weer achttien holes golfen"
Bergwijn even terug in Nederland: "Wil niemand belachelijk maken"
Jesse mag opnieuw naar Ajax na gestaakt duel: "Was echt in tranen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Fortuna Sittard - Ajax
El Karouani in verband gebracht met Ajax: "Begrijp dat er banden zijn"
'Miljoenentransfer lonkt voor Taylor; Italianen willen toeslaan'
Meer nieuws
Johan Derksen kraakt Ajacied: "Zou hij dat zelf niet doorhebben?"
Van der Vaart over Ajax-speler: "Dat vond hij eerst niet zo leuk"
Ajax-icoon Jan Vertonghen keert terug op het oude nest: "Bewust"
Gouka: "Hij creëert meer kansen dan Gloukh, Saibari en Mijnans"
"Topclubs pakken 70 cent van elke verdiende euro in de Eredivisie"
Louis van Gaal kon aan de slag als trainer: "Ik zeg het gewoon"
Ajax zoekt nieuwe commissarissen: "Moet per se een vrouw zijn"
Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"
Pharell Nash apetrots na debuut: "Ik dank God voor mijn debuut"
'Busby tekent nieuw contract': "Is een uitdaging met dit budget"
Ouder nieuws
Scheidsrechter stopt na 218 (!) duels in Eredivisie: "Voorbeeld"
Sneijder wil speler weg hebben bij Ajax: "Die wordt niet beter zo"
Johan Derksen is furieus: "Het is de schuld van de Ajax-leiding"
Scouting Ajax krijgt flinke sneer: "Waarom halen ze Valente niet?"
Chris Woerts haalt uit: "Het is te krankzinnig voor woorden"
Vervelende update over Huntelaar: "Gaat niet zo heel goed met hem"
'Bundesliga-club wil Sean Steur in de zomer naar Duitsland halen'
'Ajax wil Zweedse kampioenenmaker Henrik Rydström als trainer'
Van Geel kon weer aan de slag: "Een topclub in het buitenland"
Ajax-debutant Nash maakt indruk: "Dat is goed en dát is Ajax"
Video’s
Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"
Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"
VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland
Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"
Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"
Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"
Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"
0 reacties